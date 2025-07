Carpi, nuova sede dei Servizi sociali: si va verso il completamento

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - La costruzione della nuova sede dei Servizi sociali a Carpi si avvia verso il completamento: mentre è in fase di ultimazione la realizzazione dell’involucro esterno, delle strutture in cemento armato e delle finiture del piano terra, è stato approvato, infatti, il progetto esecutivo del secondo lotto che prevede la realizzazione della facciata e di tutte le opere architettoniche e impiantistiche necessarie a completare il primo e il secondo piano dell’edificio. La nuova sede dei Servizi sociali è in costruzione nell’area, di proprietà del Comune di Carpi, sulla quale si trovava il fabbricato ex sede di Radio Bruno che è stato demolito per realizzare un nuovo edificio che avrà una superficie complessiva di circa 1000 mq, adatta a ospitare un numero sufficiente di uffici adeguato a soddisfare le esigenze di razionalizzazione e unificazione delle attuali sedi dislocate in città. Il nuovo edificio è stato progettato in modo da ridurre al minimo il consumo di energia e le emissioni di carbonio, prestando attenzione all’adattamento ai cambiamenti climatici, all’utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali. Grande attenzione, inoltre, è stata posta all’accessibilità dei locali per gli utenti fragili.

Il primo lotto del progetto, finanziato con risorse di Pnrr per 2 milioni 150 mila euro, sarà completato entro l’estate. Il secondo lotto prevede un investimento complessivo di 1 milione 350 mila euro, finanziato per poco più di un milione con risorse Atuss (Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile) e cofinanziato dal Comune di Carpi per i restanti 286 mila euro.

Il completamento del progetto prevede l’installazione di una facciata ventilata, rivestita in gres, che può garantire un notevole risparmio energetico grazie all’elevato isolamento termico e alla protezione delle pareti dagli agenti atmosferici.

Al primo e al secondo piano saranno eseguite le opere architettoniche e impiantistiche necessarie per la realizzazione di nuovi uffici (nell’intero edificio troveranno posto 28 uffici per un totale di 51 postazioni di lavoro), sale riunioni e locali di servizio, garantendo condizioni ottimali di comfort sia per i dipendenti sia per gli utenti. L’impianto di riscaldamento/raffrescamento sarà a pompa di calore aria/aria a espansione diretta, con emissione tramite split. Questo sistema impiantistico è stato scelto per assicurare il massimo comfort termo-igrometrico e un maggiore risparmio energetico. Infine, sul tetto dell’edificio sarà installato un sistema fotovoltaico.

LEGGI ANCHE: