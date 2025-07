“CarpInClassica”, concerto per piano e voce soprano

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Lunedì 21 luglio, il nuovo appuntamento con CarpInClassica porta sul palco la giovane soprano Alessia Camarin e il pianista Alberto Mattia Bellio con un programma che comprende brani di Brahms, Giuseppe Verdi, Dvorak, Puccini, Tchaikovsky, Boito e Viardot. Il concerto si svolge nel Cortile d’onore del Palazzo dei Pio, alle 21.30, ed è a ingresso libero.

Alessia Camarin, 23 anni, ha iniziato il suo percorso di studi musicali con il pianoforte al quale ha affiancato lo studio del canto, diplomandosi nel 2024 al Conservatorio di Venezia. Ha debuttato come soprano nel 2023 in Bach Haus di Michele Dall’Ongaro e nel ruolo di Santuzza in Cavalleria Rusticana, nell’opera studio del Conservatorio di Venezia. Nel 2024 è stata voce solista nel Gran concerto lirico sinfonico Omaggio a Puccini, con l’Orchestra Filarmonica Veneta, e nel 2025 ha vinto il 76° concorso internazionale di canto lirico AsLiCo, risultando la più giovane vincitrice dell’edizione. È stata in tournée con Falstaff per la XXIX edizione di Opera domani.

Alberto Mattia Bellio è compositore e pianista, laureato al Conservatorio di Padova. Ha frequentato diverse masterclass in accompagnamento pianistico e composizione. Dal 2022 è maestro di sala in produzioni del Trittico e Turandot di Puccini al Teatro Principal di Palma di Maiorca, di Rigoletto a Villa Sanità-Cerulli a Corropoli, di Gianni Schicchi, Suor Angelica e The Old Maid and the Thierf al Teatro Comunale di Vicenza. Lavora anche come maestro alle luci e attualmente è pianista accompagnatore al Conservatorio di Venezia. Come compositore e arrangiatore è autore di numerosi brani e trascrizioni di Stravinsky, Rota, Morricone, Williams, Piovani e altri.

CarpInClassica, che fa parte del programma della CarpiEstate, prosegue a cadenza settimanale, tutti i lunedì, fino al 4 agosto, dando spazio a straordinari giovani talenti italiani e internazionali. Il prossimo appuntamento, lunedì 28 luglio, sarà con il trio per flauto, violoncello e pianoforte composto da Lorenzo Grasso, Gea Sandri e Tiziano Tuosto.

