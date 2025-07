“CarpInClassica”, concerto per piano solo con Massimo Taddei

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Un concerto per piano solo è il nuovo appuntamento con la rassegna CarpInClassica, in programma lunedì, alle 21.30, nel Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio, a ingresso libero. Al piano, il giovane musicista Massimo Taddei che eseguirà brani di Brahms, la Fantasia op.49 in fa minore di Chopin, “Jeux d’eau” di Maurice Ravel e il Valzer dall’opera Faust di Gounod nella trascrizione per piano di Franz Liszt.

Massimo Taddei si è avvicinato allo studio della musica a 4 anni. Diplomato nel 2021 al liceo musicale Angeloni di Terni, con 100 e lode, ha conseguito la laurea di primo livello in Pianoforte, con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio Briccialdi di Terni, dove attualmente frequenta il biennio accademico di Pianoforte nella classe del maestro Carlo Guaitoli.

Allo stesso tempo, frequenta l’Accademia pianistica di Imola “Incontri con il Maestro”, con i maestri Gallo e Roma. Ha seguito diverse masterclass pianistiche e, negli ultimi anni, si è affermato ai primi posti in prestigiosi concorsi. Si è esibito all’Auditorium dell’Università della Tuscia, Teatro Lyrick di Assisi, Thèatre de La Passerelle di Parigi, al Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno per la rassegna “Nardini” e ai Musei Vaticani in duo con il violinista Ludovico Portarena.

CarpInClassica, che fa parte del programma della CarpiEstate, prosegue a cadenza settimanale, tutti i lunedì, fino al 4 agosto, dando spazio a straordinari giovani talenti italiani e internazionali. Il prossimo appuntamento, lunedì 21 luglio, sarà con il soprano Alessia Camarin e il pianista Alberto Mattia Bellio.

