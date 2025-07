Congresso Testimoni di Geova a Bologna, attesi 3mila partecipanti dalla provincia di Modena

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

I Testimoni di Geova stanno estendendo a tutti l’invito ad assistere alla serie di congressi dal tema “Pura adorazione”, che anche quest’estate si terranno in tutto il mondo. Ogni anno i Testimoni organizzano un evento gratuito e aperto a tutti della durata di tre giorni. Quest’estate torneranno alla Fiera di Bologna con un evento che approfondirà il significato della sincera riverenza e dell’adorazione di Dio. I Testimoni sono una delle maggiori organizzazioni non-profit al mondo a occuparsi di congressi. Dall’11 al 13 luglio arriveranno in città circa 11mila persone, fra cui circa 3mila da Modena e provincia.

“Non vediamo l’ora di collaborare con le autorità locali per organizzare questo evento entusiasmante a Bologna”, ha dichiarato Carmelo Dipietro, portavoce dei Testimoni di Geova. “Quest’anno il tema del congresso mira a offrire una guida a chi è alla ricerca di speranza. Ci auguriamo che, al termine dell’evento, tutti i partecipanti si sentano incoraggiati e motivati, avendo compreso meglio cosa significa veramente adorare Dio e come questo possa aiutarli ad affrontare le sfide di oggi”.

Al congresso dal tema “Pura adorazione” saranno presentati video, discorsi e interviste a carattere biblico su vari argomenti. Ecco alcuni temi:

· Come facciamo a sapere se quello in cui crediamo è vero?

· Lezioni dal primo miracolo di Gesù.

· Lezioni da ciò che disse Gesù.

Un momento importante sarà il battesimo, che avrà luogo il sabato. Inoltre, molti non vedono l’ora di vedere il secondo episodio del videoracconto “La buona notizia secondo Gesù”. Questa serie, composta da 18 episodi, fornisce un quadro completo della vita e dell’opera svolta da Gesù Cristo basandosi unicamente sulle narrazioni evangeliche. Il primo episodio è stato presentato in anteprima nella serie di congressi dell’anno scorso. Il secondo episodio sarà mostrato in due parti, il venerdì e il sabato, mentre il terzo è in programma domenica pomeriggio. Nel 2024, in tutto il mondo, agli oltre 6.000 congressi di tre giorni organizzati dai Testimoni di Geova hanno assistito quasi 11 milioni di persone.

