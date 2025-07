Controlli dei Nas, sanzionate due attività

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

PARMA E PIACENZA - Proseguono i controlli dei Carabinieri del N.A.S. di Parma finalizzati a garantire condizioni igienicosanitarie adeguate e il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica. Gli ultimi interventi hanno riguardato un circolo privato sito a Parma e un bar in provincia di Piacenza.

A Parma, i militari del N.A.S. hanno ispezionato un circolo privato, accertando che all’interno della cucina non veniva rispettato il divieto di fumo. Per questa irregolarità sono state contestate violazioni

amministrative al presidente del circolo e al cuoco, con sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 495 euro.

In provincia di Piacenza, in Val Nure, i militari hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar, dove sono emerse carenze igieniche: sono state infatti rilevate formazioni di ragnatele con aracnidi vivi in tutti gli ambienti, polvere diffusa su tutte le superfici ed eccessivi residui di cibo all’interno degli impianti di refrigerazione. Al titolare dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa, con una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

I Carabinieri del N.A.S. invitano gli operatori del settore a mantenere elevati standard igienici e a rispettare scrupolosamente le normative vigenti, per tutelare la salute dei cittadini e garantire ambienti sicuri e conformi alle disposizioni di legge.

Leggi anche: Controlli dei Carabinieri del Nas di Parma, carenze igienico-sanitarie in un supermercato di Modena