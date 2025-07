Dall’11 luglio al via la 44ª edizione della Festa de l’Unità di Bosco Albergati

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CASTELFRANCO EMILIA - Inizierà domani, venerdì 11 luglio la 44ª edizione della Festa de l’Unità di Bosco Albergati, tra gli appuntamenti estivi più attesi dal popolo democratico della regione, che proseguirà fino a lunedì 4 agosto, configurandosi ancora una volta come importante spazio di incontro, partecipazione, svago e riflessione. Durante la settimana, la Festa sarà aperta tutti i giorni tranne i lunedì e martedì di luglio, e sarà ricca di punti ristoro (cinque ristoranti e tre bar), con le ristorazioni di carne e pesce gestite dai volontari, la paninoteca, bar e cocktail bar al Sottobosco, e le gestioni private del Villaggio Latino e della Pizzeria e di Ci.co - cibo italiano. Sono state ulteriormente rafforzate sia l’area spettacoli che la balera, la nuova area Dancing Arena Righi, che ospiterà i concerti delle migliori orchestre italiane; si segnala anche lo spazio giovani Il Sottobosco, che ogni sera sarà animato cover band e nuove proposte musicali per tutti i gusti, e l’area del Villaggio Latino, nella quale per ogni serata della Festa risuoneranno i ritmi latinoamericani e i passi delle scuole di ballo. In programma anche due appuntamenti tutti da ridere, nell’Arena Righi, con i comici Vito, il 16 luglio, e Duilio Pizzocchi e Simon, il 30.

Sono naturalmente numerose le iniziative politiche in programma, i momenti di incontro e riflessione sui temi di attualità e le presentazioni delle ultime novità in libreria con la presenza degli autori. La Festa è anche momento di svago e divertimento per tutta la famiglia, e per questo tutte le sere saranno presenti bancarelle e mercatini e il Luna Park. Nello spazio Bambini Felici e Contenti, poi, tante attività, laboratori e giochi per i più piccoli, con anche la possibilità di fare il ‘Battesimo della Sella’, il giro a cavallo di un pony per bambini e trenino.

Tornano anche quest’anno le aree, molto apprezzate di Tiro con l’Arco e Droni FPV (First Person View) e laboratori di aeromodellismo il 3 e 4 agosto. In più sarà possibile scoprire il meraviglio mondo dei rapaci notturni con lo spazio Mulino dei Gufi. Sabato 12 luglio in programma la tradizionale Sfilata dei Bastardini. La serata di chiusura, lunedì 4 agosto, sarà come sempre impreziosita dal tradizionale spettacolo pirotecnico (alle ore 23.45). Il programma completo e aggiornato della Festa è consultabile online, all’indirizzo www.festaboscoalbergati.it, e sui canali social. Per informazioni è possibile chiamare il numero 329.0960306.

“La Festa di Bosco Albergati è da sempre molto più di un appuntamento estivo: è comunità viva, confronto, voce di chi crede nella pace, nei diritti e nella giustizia sociale. In un momento storico segnato da guerre e crisi ambientali, riaffermare questi valori è un dovere morale e politico”, dichiarano Alessandro Salvioli e Roberto Formentini, segretari del Partito Democratico di Castelfranco Emilia e San Cesario. “Anche quest’anno – spiega Moris Saguatti, responsabile della Festa – Bosco Albergati sarà uno spazio aperto, inclusivo e accogliente. Un’oasi verde dove cultura, buon cibo, musica e intrattenimento si intrecciano grazie all’impegno instancabile delle volontarie e dei volontari, che rendono possibile tutto questo e a cui va il nostro grande ringraziamento!”.

