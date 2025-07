Daniele Aiello nominato responsabile dell’organizzazione nazionale dei Giovani di Forza Italia

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOLOGNA - Nuovo prestigioso incarico per Daniele Aiello, già coordinatore regionale dei Giovani di Forza Italia in Emilia-Romagna, che è stato nominato responsabile dell’organizzazione nazionale del settore giovanile, affiancando il coordinatore nazionale Simone Leoni.



La nomina rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto da Aiello negli anni alla guida del movimento giovanile regionale, caratterizzato da impegno, competenza e capacità organizzativa.





Grande soddisfazione è stata espressa da Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna: "La nomina di Daniele Aiello a livello nazionale è un riconoscimento meritato per un dirigente capace, serio e instancabile, che ha saputo far crescere il movimento giovanile in Emilia-Romagna con spirito di squadra e responsabilità. Sono certa che darà un contributo importante anche nel nuovo ruolo".



A succedere ad Aiello alla guida dei Giovani di Forza Italia in Emilia-Romagna è Emanuele Federici, già responsabile provinciale a Bologna, che assume ora il ruolo di coordinatore regionale.



Rosaria Tassinari ha commentato con entusiasmo anche questa nuova nomina: "Emanuele Federici è un giovane appassionato, competente ed entusiasta. Ha già dimostrato sul campo di saper coinvolgere tanti ragazzi e sono convinta che saprà portare avanti il lavoro avviato, con nuove energie e idee".

Questo doppio passaggio di consegne conferma l’impegno di Forza Italia nel valorizzare le nuove generazioni e nel costruire una classe dirigente solida e preparata. Come sottolinea Rosaria Tassinari, "i giovani rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro del partito e della politica italiana".

