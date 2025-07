Defender e Range Rover protagoniste al Goodwood Festival of Speed 2025

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Dal 10 al 13 luglio, il Goodwood Festival of Speed ospita quattro grandi protagonisti della scena automobilistica britannica: Defender, Range Rover, Jaguar e Discovery. Tra anteprime mondiali, modelli iconici e concept visionari, ogni brand porta sul celebre tracciato britannico il proprio stile distintivo e la propria eredità. Il marchio dedicato all'avventura svela tre novità in anteprima mondiale. La Defender OCTA Black interpreta in chiave total black il concetto di SUV ad alte prestazioni, dotata di un motore V8 4.4 litri Twin Turbo da 635 CV. La sua presenza sulla salita di Goodwood sarà accompagnata dalla 110 Trophy Edition, caratterizzata da una vivace tinta Deep Sandglow Yellow e pensata per le competizioni off-road. La scena off-road sarà animata anche dal prototipo Defender Dakar D7X-R, che verrà guidato da Sara Price e Stéphane Peterhansel, due nomi leggendari nei rally raid. Questo veicolo anticipa la partecipazione ufficiale del team al Dakar Rally 2026 e al campionato W2RC. A completare il quadro ci sarà un esclusivo Defender 110 ibrido plug-in, appositamente allestito per trasportare il trofeo della Women’s Rugby World Cup 2025, evento di cui il brand è partner ufficiale. Range Rover festeggia il suo 55° anniversario con una collezione speciale che ripercorre cinque generazioni del suo SUV di punta. Tra le novità spiccano la Range Rover SV e la sua variante Black, entrambe con dettagli raffinati e prestazioni di alto livello grazie al motore V8 da 615 CV. La versione Black si distingue per le finiture Narvik Gloss Black e per un’estetica ancora più elegante e scolpita. [email protected] (Web Info)