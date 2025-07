Direttiva Europea sui rischi di incidenti rilevanti, anche i comuni della Bassa terremotata alle prese con la normativa

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BASSA - Sono trascorsi oltre 13 anni dal devastante terremoto in Emilia Romagna del 2012.

Lo stesso anno l’Unione Europea varava la Direttiva 2012/18/UE, cosiddetta ‘Seveso III’, in riferimento al disastro industriale di Seveso del 1976.

Non sono tematiche scollegate, poiché, quando accadono calamità naturali di così vasta portata, non è infrequente che il rischio di incidenti industriali sia rilevante.

Si pensi che il sisma del 2012 mise fuori uso l’80% degli impianti produttivi, in un’area, come quella nei dintorni di Mirandola e della contigua area del Panaro, in cui è situato un importante polo del settore bio-medicale.

Ebbene, a tanti anni di distanza, diversi sono i comuni italiani che devono fare fronte agli adeguamenti normativi previsti dalla Direttiva.

Questo, in un contesto in cui, dopo una pandemia e tra scenari bellici e mutamenti climatici, quotidianamente viene posto l’accento sulla preparedness, è un problema davvero molto grave, che raramente viene affrontato al di fuori di riunioni tecniche ristrette, ma che invece andrebbe ‘gridato’.

Numerose, infatti, sono ancora le difficoltà che vertono sulla cooperazione con gli impianti produttivi soggetti alla direttiva e sulla necessità di stabilire piani emergenziali adeguati ed efficaci per la popolazione.

Massimiliano Palma, Ceo di Regola, azienda italiana leader nella tecnologia per le sale operative per la pubblica sicurezza in situazioni di emergenza-urgenza, interviene sul preoccupante stato di inadeguatezza rispetto alla Direttiva comunitaria Seveso III da parte dei comuni italiani.

"La nostra azienda, riferimento internazionale nella fornitura di soluzioni end-to-end per le centrali operative dei numeri di emergenza e per la gestione della protezione civile, è impegnata in prima linea per porre l’accento su questo tema. Dal nostro canto stiamo suggerendo ai comuni dei quali siamo fornitori che hanno già a disposizione un’eccellenza, completamente made in Italy, che rappresenta uno strumento strategico in termini di allerta rapida e che può tranquillamente essere utilizzata anche a tal fine. Si tratta del nostro software nowtice: grazie a una piattaforma integrata e flessibile, consente di coordinare tempestivamente le attività emergenziali tra amministrazioni locali, operatori degli impianti produttivi e cittadini, garantendo flussi informativi strutturati, tracciabili e multicanale. Attraverso l’invio di allerte mirate via SMS, email, social media, app e pannelli stradali, permette di informare in tempo reale la popolazione su situazioni di rischio, incidenti industriali, interruzioni di servizi essenziali e misure di sicurezza da adottare. Parallelamente, facilita il dialogo operativo tra autorità locali, forze dell’ordine, protezione civile e aziende soggette agli obblighi previsti dalla Seveso, III assicurando una gestione coordinata, documentata e conforme alle normative. In situazioni di emergenza o interruzione dei servizi – energia, trasporti, acqua, telecomunicazioni – la continuità operativa è una responsabilità strategica”.

A dichiararlo, Massimiliano Palma, Ceo di Regola, società torinese del Gruppo Frequentis, multinazionale con oltre 75 anni di storia, operativa in 150 paesi nel settore della public safety, del traffico aereo e ferroviario, della difesa e delle comunicazioni critiche.

