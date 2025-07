Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

SAN FELICE SUL PANARO - Torna l'incubo terremoto, attimi di paura nei comuni della Bassa. Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 luglio, per la precisione alle ore 9.43, la terra è tornata a tremare nei luoghi già pesantemente colpiti dal sisma del maggio 2012, che faticosamente si stanno ancora riprendendo dai danni causati dalle scosse di quei giorni. Così come diversi edifici pubblici portano ancora i segni di quanto avvenuto (la ricostruzione pubblica è ancora in corso), anche nella mente delle persone sono ancora vive le sensazioni che hanno accompagnato quei momenti.

Così, è stato grande lo spavento, nel territorio della Bassa modenese, per la scossa di magnitudo 3.6 con epicentro 5 km a Nord Est rispetto a San Felice sul Panaro, avvertita in diversi comuni dell'Area Nord e non solo. La scossa, infatti, è stata percepita anche in diversi altri comuni del modenese (oltre che a Modena città) e delle province confinanti di Mantova e Ferrara. Fortunatamente, per il momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

In particolare, la scossa è stata avvertita in maniera sensibile, oltre che a San Felice, epicentro del sisma, anche a Mirandola, Camposanto, San Prospero, Medolla, Cento, Poggio Rusco, Ravarino, Cavezzo, Crevalcore, Nonantola, Rovereto e altri comuni.

Tanta la paura avvertita in tutto il territorio della Bassa modenese: in diversi comuni i cittadini sono usciti dalle case o dal posto di lavoro e si sono raggruppati per alcuni minuti in strada in attesa di verificare eventuali danni.

Di seguito, gli aggiornamenti in alcuni forniti da alcuni comuni:

MIRANDOLA

Alle ore 9:43 di oggi, Mercoledì 9 Luglio 2025, è stata registrata una scossa sismica di 𝗺𝗮𝗴𝗻𝗶𝘁𝘂𝗱𝗼 𝟯.𝟲, con epicentro nel Comune di San Felice sul Panaro. L’Amministrazione Comunale si è immediatamente attivata per raccogliere informazioni e verificare eventuali segnalazioni. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

SAN FELICE SUL PANARO

9 luglio 2025: a San Felice sul Panaro sono in corso accertamenti da parte del personale tecnico e delle forze dell'ordine sugli immobili pubblici.

SAN POSSIDONIO

Questa mattina, 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟵 𝗟𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟵:𝟰𝟯 italiane, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6, con epicentro nel territorio di San Felice sul Panaro, a una profondità di circa 10 km. La scossa, di tipo superficiale, è stata percepita anche sul nostro territorio comunale. Comune di San Possidonio Al momento, non risultano danni a persone o strutture nel

CAMPOSANTO

Questa mattina, alle ore 9.43, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nella bassa modenese, con epicentro localizzato tra San Felice sul Panaro, Mirandola, Medolla e Camposanto, a una profondità di circa 10 km (fonte INGV: https://terremoti.ingv.it/event/43372332).

La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione anche nel nostro Comune. Comprendiamo l’apprensione che può suscitare un evento sismico, ma desideriamo rassicurare tutti: al momento non si registrano danni a persone o cose nel territorio comunale .

BOMPORTO

A seguito delle scosse di terremoto avvertite questa mattina, non si registrano al momento criticità sul territorio comunale.

I tecnici comunali sono al lavoro per effettuare le verifiche nelle scuole, dove sono attivi i centri estivi: i bambini sono tutti sereni e in sicurezza. Invitiamo i cittadini a segnalare eventuali situazioni o danni al COC (Centro Operativo Comunale) contattando il numero 059 800 719. Continueremo a monitorare la situazione e forniremo aggiornamenti in caso di necessità.

RAVARINO

Questa mattina, mercoledì 9 luglio, alle ore 9:43, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6, con epicentro a circa 5 km a nord-est di San Felice sul Panaro, a una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche nel territorio di Ravarino e nelle sue frazioni. A seguito dell’evento sismico, sono stati immediatamente attivati sopralluoghi tecnici speditivi presso il Nido d’infanzia “Girasole”, il Laboratorio Digitale di Casoni, le scuole e il palazzetto dello sport. Verifiche sono state effettuate anche presso la Casa Residenza Anziani, dove non sono stati riscontrati problemi. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

