Domenica 20 luglio ultima giornata del “Bundan Celtic Festival”, grande attesa per la parata di oltre 150 figuranti

BONDENO (FE) - Partirà di buon mattino l’ultima giornata del Bundan Celtic Festival di Stellata, in programma domenica 20 luglio.

La più densa di appuntamenti, ma anche quella che servirà per un primo consuntivo su di una festa celtica che, anno dopo anno, riesce a mantenere immutato il suo fascino.

«Il Bundan Celtic Festival continua ad attirare, in pochi giorni, migliaia di visitatori, molti dei quali usufruiscono dei servizi locali, contribuendo a sviluppare un indotto importante per il nostro borgo caratteristico e per la città – dice il sindaco di Bondeno, Simone Saletti –. Desidero ringraziare i tantissimi volontari e le persone che hanno lavorato all’evento, oltreché le forze dell’ordine, il cui contributo è stato come sempre fondamentale».

Dunque, per il gran finale si comincia alle ore 11, con i Celti Ritrovati, dove esperti archeologi apriranno finalmente la fornace per estrarre vasellame e verificare la funzionalità dei manufatti prodotti nei progetti di archeologia sperimentale.

Dalle 11 e fino alle 17, in diversi momenti, anche i più piccoli potranno godere della “propria” festa. Innanzitutto, con “Biblio-Witch” a cura dell’Antro della Strega, che trasformerà il rifugio incantato dei bambini in un luogo di storie da sfogliare, piante magiche da utilizzare e giochi fatti di tanta fantasia. L’Antro della Strega tornerà protagonista dalle 15, con “Celtic Weave Movement”.

A mezzogiorno ci sarà la prima apertura degli stand gastronomici, che riapriranno poi alle 19, con un menù variegato e per tutti i gusti. Dalle 15, quando comincerà l’afflusso massiccio dei visitatori, vi sarà l’apertura del mercatino tematico, con la piazza degli “antichi misteri” e dello spazio didattico: “Gli antichi visti da vicino”, ovvero studio sugli antichi popoli celti ed etruschi presso gli accampamenti storici. Una parentesi che sarà funzionale per preparare i visitatori in attesa della Grande Battaglia del Bundan, “A difesa del grande fiume Padus”, nella quale si prevede la presenza di circa 150 figuranti. Proseguiranno attività di animazione e per le famiglie, fino alla serata che sarà come di consueto dedicata alla musica, con Café Havana Sambuca e Lambrusco (ore 21) e la seconda esibizione in pochi giorni dei Rota Temporis, alle 23. Prima dello spegnimento dell’ultimo fuoco “sacro” dell’anno.

Il Gruppo Archeologico Bondeno assicurerà visite guidate alla Rocca, in cui verranno descritti i vari passaggi del restauro post-sisma.

Per tutti i visitatori, ci sarà l’opportunità di usufruire della navetta, ovvero del “celtic-bus” gratuito, che farà la spola dalla stazione dei treni alla festa, dalle ore 16 alla mezzanotte di domenica 20 luglio.

Ampia anche la disponibilità di parcheggi e massimo il livello di sicurezza garantito da forze dell’ordine e volontari.

