Enel rinnova gli impianti a San Prospero

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

SAN PROSPERO - Una rete elettrica sempre più efficiente, in grado di fornire più potenza e garantire una maggiore resilienza nei confronti dei fenomeni atmosferici, sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici. Sono questi i fronti in cui è impegnata da ieri, lunedì 7 luglio, (e fino a venerdì 11 luglio), nel comune di San Prospero, E-Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione. Grazie anche ai fondi del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – l’azienda elettrica ha già avviato un piano di interventi finalizzato a portare nel comune modenese una rete più sicura, più digitalizzata e pronta a sostenere una maggiore elettrificazione dei consumi.

I tecnici dell’azienda elettrica stanno lavorando al restyling completo della cabina secondaria che alimenta una porzione del territorio: in particolare procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, attraverso l’installazione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, e l’installazione di nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche, utili a completare l’automatizzazione della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento. In tal modo sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico. I lavori sono inoltre necessari per prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo. Per garantire la continuità del servizio elettrico, l’azienda ha installato un gruppo elettrogeno che verrà rimosso venerdì 11 luglio, in concomitanza con la fine dei lavori.

Tale operazione deve svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiederà un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha pianificato per venerdì 11 luglio dalle ore 08:30 alle ore 16:15. Tutti clienti sono stati già informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Di seguito le vie interessate (non sono riportati i numeri civici): v I maggio, v chiletti, v lancellotti, v xxv aprile, v seidenari, pza gramsci, v degli esposti, v bergamini, v saltini, v canaletto.

LEGGI ANCHE: