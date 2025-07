San Prospero, vandalizzata la lapide in ricordo della Shoah

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

SAN PROSPERO - La lapide in ricordo della Shoah, collocata nei pressi del monumento che si trova vicino alle scuole, a San Prospero, è stata vandalizzata, come testimoniato dalle immagini sottostanti, condivise sui social dal sindaco Sauro Borghi. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per risalire ai responsabili, anche attraverso l'analisi dei filati di videosorveglianza. Di seguito, le dichiarazioni del primo cittadino di San Prospero:

"Condanniamo duramente il grave gesto che ha visto la lapide in ricordo della Shoah, posta accanto al monumento vicino alle scuole, essere divelta. Vogliamo pensare che si tratti di una bravata e non di un atto dettato da motivazioni politiche. Ciò nonostante l’accaduto resta di estrema gravità. Grazie alla visualizzazione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, che saranno a breve potenziate, siamo fiduciosi di poter individuare i responsabili e agire di conseguenza. Provvederemo al più presto al ripristino della lapide, nella ferma speranza che simili atti di inciviltà non si ripetano e che vengano compresi e rispettati i valori profondi che quei simboli rappresentano: memoria, dignità e rispetto della storia".

