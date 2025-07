Gira con un’ascia in auto, 50enne denunciato dalla Polizia di Stato

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino italiano di 50 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 15 luglio, durante l’attività di pattugliamento del territorio in zona Crocetta, la Squadra Volante ha proceduto al controllo in via Attiraglio di un’auto proveniente da via Buozzi.

Nel corso dell’identificazione e delle verifiche sul veicolo, gli agenti hanno rinvenuto tra i sedili un’ascia di medie dimensioni, che è stata sottoposta a sequestro penale.

