Grosso incendio in un’azienda agricola di Albareto

La scorsa notte, quella tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio, un grosso incendio si è sviluppato in due capannoni del caseificio Chiletti di Albareto. E' accaduto intorno alle 4.30: all'interno dei capannoni si trovavano quasi 10mila rotoballe di paglia, fieno ed erba medica, distrutte nel rogo, che ha causato danni ingenti, ma fortunatamente non ha coinvolto gli animali e le attrezzature. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre squadre da Modena, Carpi e San Felice: una volta definitivamente spente le fiamme sarà possibile effettuare indagini in merito alla causa dell'incendio. L’attività all’interno dell’azienda agricola e del caseificio è proseguita regolarmente e lo spaccio è rimasto aperto anche in mattinata. Sul posto anche i Carabinieri.

