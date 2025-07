In 20mila ad applaudire gli atleti della Carpiestate sport

CARPI - Sono stati circa 20mila i carpigiani che, tra la fine di maggio e domenica 5 luglio, hanno applaudito gli atleti e le atlete che hanno dato vita all’edizione 2025 della Carpiestate sport. Al suo settimo anni, la manifestazione di promozione della pratica sportiva ha visto in campo, in una cinquantina di appuntamenti nell’arena del parco delle Rimembranze e negli altri campi distribuiti in città, atleti e atlete, per lo più under 18, in rappresentanza di 22 società e 23 discipline sportive: dal pattinaggio alla pallacanestro, dalla pallavolo allo yoga, passando per arti marziali, kickboxing, ginnastica, rugby, danza e arrivando fino all’arrampicata al frisbee e al motocross.

A ringraziare tutte le società sportive per la partecipazione e, in particolare la Polisportiva Nazareno e la Consulta Sport e benessere del Comune di Carpi per l’organizzazione, è l’assessora allo Sport Mariella Lugli: “Siamo molto contenti – afferma – del successo dell’iniziativa. Una bella festa per gli atleti e le atlete e per le società che hanno colto l’occasione per presentare le loro attività con spettacoli ed esibizioni curati in ogni dettaglio. È un modulo che funziona, tanto che nuove società si stanno avvicinando e, come amministrazione, siamo già al lavoro con gli organizzatori per il prossimo anno per allargare la partecipazione a nuove discipline, ci piacerebbe che sport molto praticati come il tennis e il calcio tornassero a essere attori della manifestazione. Un’ulteriore ipotesi di lavoro, importante, è provare a proporre anche attività per gli over, come strumento per far conoscere e promuovere sani stili di vita”.