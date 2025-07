Incidente in A1, non ce l’ha fatta la ragazza di 18 anni gravemente ferita

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

FORMIGINE - Non ce l'ha fatta Valentina Casini, la ragazza di 18 anni che era rimasta gravemente ferita in seguito all'incidente avvenuto sabato sera lungo l'autostrada A1. La giovane è deceduta dopo tre giorni di ricovero in Terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Bologna, durante i quali, però, non è stato possibile fare nulla per evitare la sua morte: le sue condizioni erano apparse subito gravissime in seguito allo schianto che aveva coinvolto tre auto. Pare che l'auto della 18enne sia stata tamponata, ma le ricostruzioni sono ancora in corso: altri tre giovani erano rimasti feriti non gravemente. Valentina Casini, originaria di Magreta, frazione di Formigine, si era appena diplomata all'IIS Selmi.

