La Sagra di Quartirolo compie 50 anni

CARPI - “Un giubileo nel giubileo”. La Sagra di Quartirolo di Carpi compie 50 anni in occasione del Giubileo 2025. Il motto “Insieme sui passi della speranza” si ispira dunque al tema dell’Anno Santo giubilare. Il programma, che si svolgerà dal 18 luglio al 5 agosto, è stato presentato alla stampa giovedì 10 luglio, con gli interventi del parroco, don Antonio Dotti, e di Filippo Bastia, coordinatore del Comitato Sagra. E’ intervenuto anche Enrico Bonzanini, direttore generale dell’AC Carpi, che presenterà ufficialmente la squadra venerdì 25 luglio, alle 21, proprio alla Sagra di Quartirolo. Per festeggiare le 50 candeline il libretto della Sagra contiene una piccola “perla”: un’antologia di foto dal 1975 ad oggi, che saranno esposte nella mostra “Giubileo della Sagra di Quartirolo”.

Il logo: la T di Quartirolo a forma di croce

Come ha spiegato don Antonio Dotti, “la Sagra di Quartirolo è nata nel 1975 dall’intuizione dell’allora parroco don Nellusco Carretti, far crescere la parrocchia nella fraternità. Questo momento di aggregazione è cresciuto nel tempo, attraversando le diverse epoche, sempre con la voglia di stare insieme. Siamo certi che solo continuando con questo stile la tradizione continuerà a crescere e si tramanderà alle nuove generazioni”. La Sagra assume anche il carattere di una vera e propria attività pastorale, che si sviluppa, ogni anno, da febbraio e a novembre ed ha il suo fulcro nell’affidamento comunitario a Maria, Madonna della Neve. Ecco allora che il logo della Sagra 2025 si arricchisce di un nuovo elemento, ha illustrato Filippo Bastia: “come l’anno scorso le lettere P di Parrocchia e Q di Quartirolo sono disposte a formare un cuore, rappresentando così, in modo stilizzato, il lavorare, il camminare insieme. La variazione consiste nella T di Quartirolo che è a forma di croce, perché nella croce risiede la nostra speranza e in essa convergono tutte le anime della parrocchia”.

Dal “Perdono di Assisi” alla Messa presieduta dal Vescovo

Nell’ambito del programma religioso, ha evidenziato don Dotti, anche quest’anno si celebrerà con particolare risalto la ricorrenza del “Perdono di Assisi” il 2 agosto (a seguire la Messa delle 18) con la liturgia a cura del Masci Carpi 4. Martedì 5 agosto, memoria della Madonna della Neve, a cui è intitolata la parrocchia, Santa Messa presieduta dal vescovo Erio Castellucci (ore 18.30) e introdotta dai canti della Corale della comunità ortodossa moldava, che celebra regolarmente la propria liturgia nella chiesa madre di Quartirolo. A seguire, tradizionale processione mariana.

Spettacoli e proposte serali

Per quanto riguarda il programma ricreativo, come già nel 2024 l’area spettacoli è collocata al centro della Sagra, tra il ristorante e il bar. Nei tre fine settimana 18-20 luglio, 25-27 luglio, e 1-3 agosto, si terranno ogni sera due proposte. Sabato 19 luglio (ore 21), 33° anniversario dell’assassinio del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta, concerto degli Acoustic Duo Vasco Rossi Tribute Band “Chi brev ragas” in collaborazione con Presidio Libera Peppe Tizian di Carpi. Giovedì 24 luglio (ore 21), “Festa per gli universitari fuggiti da Kiev” – tre studenti che dopo tre anni di permanenza a Carpi hanno ottenuto il permesso di soggiorno grazie alla collaborazione con Mediterranea Saving Humans – con l’intervento di Laura Marmorale, presidente di Mediterranea. Sabato 26 luglio (ore 21), concerto di Juno a cura di Ho Avuto Sete ODV, che ha realizzato, attraverso i proventi della Sagra di Quartirolo, un pozzo in Burkina Faso.

Spazio ristorazione

“I prezzi sono rimasti invariati rispetto al 2024 - ha sottolineato Bastia - per una scelta di accessibilità al maggior numero di persone. Visto il successo dell’anno scorso rimane invariato anche il menù. Tornano i ‘tortelli solidali’ fatti a mano dal laboratorio gastronomico Sant’Anna presso il Carcere di Modena: massimo riserbo sul ripieno, ideato dai nostri cuochi, che sarà una sorpresa per gli ospiti della Sagra. Ci saranno inoltre le torte del laboratorio del Carcere di Mantova, in collaborazione con l’Emporio Cinquepani”.

Ogni serata prevede il servizio ai tavoli di una media di 220 volontari, di tutte le età. L’anno scorso oltre 8mila sono stati complessivamente i coperti.

Progetti di solidarietà

Una parte del ricavato della Sagra servirà come autofinanziamento per coprire le spese di gestione della parrocchia, l’altra sarà destinata alla solidarietà, come di consueto. Quattro i progetti: la Caritas con il centro di ascolto parrocchiale; il Progetto Sorriso con cui la parrocchia di Quartirolo sostiene l’integrazione e l’autonomia di giovani richiedenti asilo, al riguardo è stata trovata per loro una nuova abitazione; la Società di San Vincenzo de Paoli in aiuto ai poveri; un contributo da devolvere direttamente al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, per la popolazione di Gaza.

