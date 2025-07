Lavori in corso, limitazioni lungo il raccordo autostradale “Ferrara-Porto Garibaldi”

Per consentire la prosecuzione dei lavori per il rifacimento delle pavimentazioni tra il km 49,282 ed il km 0,000, in provincia di Ferrara, a partire da lunedi 14 luglio lungo il Raccordo autostradale “Ferrara – Porto Garibaldi”, sono state programmate delle limitazioni al transito. Nel dettaglio, dalle ore 9 di lunedi, è previsto uno scambio di carreggiata tra il km 7,700 circa e il km 3,800 circa, che sarà attivo fino alle ore 18:00 del 18/07/2025, in maniera continuativa. Inoltre, in base alle esigenze di cantiere, è prevista la chiusura temporanea dello svincolo di Cona. Il traffico viene deviato, mediante apposita segnaletica, lungo gli svincoli di “Ferrara” e “Gualdo”.

A partire dal giorno 14 luglio lungo il Raccordo autostradale “Ferrara – Porto Garibaldi”, Anas ha programmato la seconda fase dei lavori per ripristino funzionale e adeguamento della segnaletica verticale, in provincia di Ferrara. Al fine di agevolare la viabilità ordinaria, i lavori saranno attivi solo in orario notturno; nel dettaglio nelle notti del 14 e 15 luglio dalle ore 21 alle 5 sarà predisposta la chiusura della carreggiata stradale, dallo svincolo di Masi San Giacomo, con rientro allo svincolo di Rovereto. I lavori proseguiranno nelle notti del 16 e 17 luglio con la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Rovereto – Porto Maggiore, e rientro allo svincolo di Porto Maggiore - Migliarino, dalle ore 21:00 alle ore 5:00 del giorno successivo. Durante lo svolgimento delle lavorazioni il traffico sarà deviato lungo la viabilità locale adiacente.

LEGGI ANCHE: