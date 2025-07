L’intrattenimento immersivo di Ikono punta a oltre 15 milioni di euro nel 2025

(Adnkronos) - IKONO, il brand spagnolo specializzato in esperienze immersive, ha raggiunto il suo quinto anniversario con proiezioni di crescita significative. Fondata nel 2019 a Siviglia da David Troya e Fernando Pastor, l'azienda stima di chiudere il 2025 con un fatturato superiore ai 15 milioni di euro, proseguendo una serie di tre anni consecutivi con una crescita superiore al 100% su base annua. Questa performance si inserisce in un contesto di mercato in espansione per l'intrattenimento esperienziale. Il modello di IKONO, basato su una combinazione di esperienze artistiche, condivise e immersive, ha attratto oltre 1,5 milioni di visitatori a livello globale. Dal suo debutto a Madrid nel 2020, in un periodo segnato dalla pandemia di COVID-19, IKONO ha avviato un percorso di rapida espansione. Attualmente, il brand conta sette sedi operative in Europa: Madrid, Roma, Barcellona, Vienna, Berlino, Budapest e Copenaghen. La sede di Roma, aperta nel 2023 all'interno dello storico Palazzo Serlupi Crescenzi, è un esempio dell'approccio del brand. La scelta di integrare spazi innovativi con un edificio tardo cinquecentesco permette ai visitatori di fruire di un percorso immersivo che include elementi architettonici originali e affreschi storici, legando l'esperienza all'eredità culturale del luogo. Negli ultimi 24 mesi, il brand ha registrato una crescita sostenuta, riflettendo la solidità del suo modello di business e la crescente domanda di proposte di intrattenimento innovative. Il 2024 è stato un anno chiave per l'espansione internazionale e il rafforzamento organizzativo. Con l'apertura di nuove sedi a Vienna, Copenaghen e Berlino, e il consolidamento delle operazioni nelle location esistenti, il team aziendale ha incrementato la propria forza lavoro di sei volte, raggiungendo circa 200 professionisti. Fernando Pastor, Co-fondatore e CEO di IKONO, ha dichiarato: "IKONO è nato dal desiderio di trasformare il modo in cui le persone si rapportano all'arte e al tempo libero. Progettiamo spazi che stimolano la creatività, ispirano l'immaginazione e creano connessioni autentiche con chi li visita. Cinque anni dopo, vedere quel sogno evolversi in una rete internazionale di quasi 200 persone e oltre 1,5 milioni di visitatori la dice lunga sul potenziale che ci attende". La crescita di IKONO è parallela a una più ampia trasformazione delle abitudini di consumo culturale. Stime di GlobeNewswire indicano che il mercato globale dell'intrattenimento immersivo, valutato a 134 miliardi di dollari, potrebbe raggiungere i 473 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale superiore al 23%. Questa tendenza si riflette nel profilo dei visitatori di IKONO, prevalentemente giovani adulti (oltre l'80%) che cercano esperienze concrete e interazioni tangibili. IKONO si propone di offrire spazi artistici e interattivi che promuovano il gioco, la scoperta e la libera espressione. L'azienda intende fungere da catalizzatore per nuove forme di interazione sociale e artistica. "Il nostro progetto è riuscito a conquistare un pubblico eterogeneo e globale, contribuendo a definire una nuova tipologia di svago", ha aggiunto Pastor. "Crediamo fermamente che il futuro dell'intrattenimento sia immersivo e autentico, e per questo il nostro obiettivo è costruire una rete globale di luoghi in cui la creatività divenga un linguaggio universale, invitando le persone a sperimentare l'arte, il tempo libero e la connessione in un modo completamente nuovo". [email protected] (Web Info)