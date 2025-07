Martedì 15 luglio Open Day a Rimini per il corso “Made in Italy Fashion Executive” nell’ambito moda e abbigliamento

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

RIMINI - Porte aperte martedì 15 luglio dalle ore 15 a Rimini presso Assoform Romagna (Via IV Novembre, 37) con l’Open Day di presentazione del corso biennale ITS “Made in Italy fashion executive” nell’ambito del settore moda abbigliamento e calzature. Promosso dalla Fondazione ITS Academy “Adriano Olivetti”, in collaborazione con Cercal e con Assoform Romagna, la giornata prevede la presentazione del percorso formativo con la testimonianza di docenti delle aziende partecipanti e di allievi attualmente in formazione.

Il corso forma Tecnici Superiori di processo e prodotto del sistema moda in ambito abbigliamento e calzature, in un percorso di filiera che parte dalla scelta dei materiali e arriva agli aspetti della produzione e logistica. La durata complessiva del corso è di 2000 ore (40% delle quali in stage presso aziende del settore) suddivise in un biennio.

Al corso possono prendere parte giovani e adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, di diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore (IFTS).

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, viene rilasciato il Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate in “Tecnico superiore per il coordinamento dei processi del sistema Moda”.

Il corso è promosso dalla Fondazione ITS Adriano Olivetti, in collaborazione con la scuola del Cercal e con Assoform Romagna, coinvolgendo le aziende dei distretti moda romagnoli.

Tutti i dettagli sui contenuti della formazione e sulle modalità di accesso al corso sono presenti sul sito web della Fondazione Olivetti https://itsolivetti.it/corso/ made-in-italy-fashion- executive/

riproposti anche sul sito web del Cercal, www.cercal.org/

Per informazioni presso FITSTIC: tel. 051 485 8036

Per informazioni presso Cercal: tel. 0541-932965 – [email protected]

