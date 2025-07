Mercati del giovedì e del sabato a Carpi, approvato il nuovo regolamento

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - l Consiglio comunale di Carpi, nella seduta di giovedì 17 luglio, ha approvato le modifiche al Regolamento dei mercati settimanali del giovedì e del sabato in Piazza Martiri, al termine di un ampio e articolato percorso di confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il nuovo regolamento, presentato dall’assessora al Commercio Paola Poletti, aggiorna un testo che risaliva al 2003, tenendo conto delle trasformazioni radicali che hanno investito il commercio su area pubblica negli ultimi vent’anni, sia sotto il profilo economico che nelle dinamiche distributive. Le modifiche recepiscono alcune istanze delle associazioni Confesercenti, Lapam, Confcommercio e CNA e mirano a rendere il mercato più accessibile, ordinato e coerente con il contesto urbano e storico di Piazza Martiri.

Tra gli interventi principali, viene introdotto il divieto di vendita di abbigliamento, accessori e calzature usati. Una misura fortemente condivisa da tutte le associazioni, motivata da esigenze di tutela del consumatore, contrasto a fenomeni di commercio illecito e salvaguardia del decoro complessivo del mercato. Come ha evidenziato l’assessora Poletti, «non è solo una questione di qualità dell’offerta, ma di legalità, trasparenza e immagine: i controlli effettuati hanno rivelato la presenza di capi non etichettati, di dubbia provenienza e spesso privi di igienizzazione, venduti a pochi centesimi».

La delibera prevede anche il superamento della soglia del 2% per i posteggi alimentari: un segnale di attenzione verso l’ampliamento della proposta merceologica e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali, con l’obiettivo di rendere il mercato più attrattivo e frequentato come luogo di commercio di prossimità. Sarà poi compito della Giunta riorganizzare l'assetto del mercato, utilizzando anche spazi limitrofi alla Piazza al fine di garantire maggiore sicurezza e maggiore flessibilità in caso di eventi. È stato inoltre portato a cinque il numero massimo di spostamenti annuali del mercato, che verranno effettuati – in accordo con le associazioni – nell’area di via Ugo da Carpi, già collaudata con esito positivo, senza penalizzazioni per gli ambulanti assenti in tali giornate. Il regolamento riformula inoltre le modalità di rilascio e rinnovo delle concessioni, uniformandole alla normativa nazionale e regionale vigente, e chiarisce la gestione delle assenze, delle deleghe e delle cosiddette “spunte” per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi.

"Con questo regolamento – ha dichiarato l’assessora Paola Poletti – costruiamo un equilibrio tra tutela delle tradizioni e capacità di rispondere alle sfide contemporanee del commercio. Il mercato settimanale in Piazza Martiri è un patrimonio della città, da salvaguardare e rilanciare. Lo facciamo con un impianto normativo chiaro, condiviso con le associazioni di categoria, che punta su qualità, attrattività e decoro. Lavoriamo per far sì che il mercato non sia solo un luogo di acquisto, ma anche uno spazio pubblico vivo e riconoscibile, coerente con la sua storia e con le aspettative di cittadini e visitatori".

La delibera è stata approvata con i voti di PD, Carpi a Colori, AVS e Forza Italia. Astenuti Fratelli d'Italia, contraria Carpi Civica. Tutte le opposizioni hanno riconosciuto l'importanza di una regolamentazione che punti alla qualità e al rilancio del mercato, in particolare con l'eliminazione dei banchi di merce usata, spesso priva di indicazione di provenienza, composizione e sanificazione. Per questo, hanno chiesto maggiori controlli da parte della Polizia Locale per quanto riguarda la merce venduta e il rispetto delle norme del commercio.

