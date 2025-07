Michelin al vertice per emissioni da usura secondo l’ADAC

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - La nuova classifica stilata dall’ADAC, frutto di un’analisi condotta su 160 modelli di pneumatici di fascia premium, incorona Michelin come punto di riferimento nella lotta contro le emissioni di particolato generate dall’abrasione su strada. Un risultato che si inserisce in un percorso di ricerca e sviluppo avviato oltre due decenni fa, volto a migliorare l’impatto ambientale dei pneumatici. I dati parlano chiaro: rispetto alla media del segmento, i pneumatici Michelin producono il 26% in meno di particelle. Il concorrente più prossimo mostra un distacco netto, con valori superiori del 20% a parità di condizioni. Un risultato che consolida quanto già emerso nel 2021 e che oggi si rafforza con parametri ancora più stringenti. Questo riconoscimento assume un rilievo ancora maggiore nel contesto della normativa Euro 7, che dal 2024 prevede limiti precisi anche per le emissioni da usura. Il mancato rispetto di tali standard comporterà l’esclusione dal mercato europeo, rendendo la progettazione sostenibile un requisito imprescindibile. Il costruttore francese ha investito con continuità per affrontare questa sfida. Tra il 2015 e il 2020 ha già ottenuto una riduzione del 5% nelle emissioni da usura, pari a 100.000 tonnellate di particolato in meno. Il gruppo prosegue su questa rotta con 786 milioni di euro investiti in R&D nel solo 2024, rafforzando il proprio know-how sui materiali e sull’ottimizzazione delle risorse. Un tassello importante è la nascita del BioDLab, il laboratorio creato con CNRS e Università di Clermont Auvergne. L’obiettivo è sviluppare soluzioni per rendere le particelle di usura biodegradabili o almeno compatibili con l’ambiente naturale. La strategia Michelin non si limita alla performance su strada, ma abbraccia un’intera visione industriale che punta a ridurre l’impatto ambientale della mobilità, integrando innovazione, efficienza e responsabilità. [email protected] (Web Info)