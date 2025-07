Mirandola, B. Braun Avitum Italy potenzia l’organico: oltre 100 nuovi professionisti entro due anni

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MIRANDOLA - B. Braun Avitum Italy, realtà industriale del distretto biomedicale modenese e parte del Gruppo tedesco B. Braun – tra i leader mondiali nelle tecnologie mediche - annuncia un importante piano di sviluppo che prevede un ampliamento dell’organico, con l’ingresso complessivo di oltre cento nuovi professionisti entro i prossimi due anni.

"Un progetto - si legge nella nota stampa diffusa dall'azienda - che conferma la volontà di consolidare il proprio radicamento a Mirandola e di contribuire attivamente allo sviluppo del tessuto economico e occupazionale del territorio". Il piano assunzioni - continua l'azienda - si inserisce in una più ampia strategia di investimento che prevede un incremento di fatturato di oltre il 20% nei prossimi due anni. Una crescita resa possibile grazie al potenziamento della capacità produttiva, con l’introduzione di nuove linee e tecnologie, cui si affianca il rafforzamento delle funzioni di supporto. Il piano di sviluppo si concretizza con un ampliamento di oltre 1000 m² dell’area produttiva, che sarà destinata a una nuova camera bianca dotata di tecnologie di ultima generazione, e con il potenziamento delle aree Ricerca & Sviluppo, Ingegneria, Qualità e Regulatory Affairs. I nuovi professionisti previsti dal piano di sviluppo ricopriranno ruoli operativi per le produzioni in camera bianca, ruoli tecnici in ambito manutentivo e logistico, oltre a ruoli inerenti alla Ricerca & Sviluppo e all’Ingegneria di produzione per sostenere le tecnologie manifatturiere. Ad oggi, sono cinquanta le posizioni ancora aperte per professionisti disponibili a supportare il passaggio delle lavorazioni a ciclo continuo. Un’opportunità anche per chi non ha esperienza: B. Braun Avitum Italy propone percorsi di formazione interna, affiancamento e stage professionalizzanti rivolti a giovani, studenti e neolaureati. Solo nei primi sei mesi del 2025, oltre trenta nuovi professionisti sono entrati in modo stabile nell’ambito della produzione e della logistica, contribuendo a creare un ambiente di lavoro dinamico, multigenerazionale e orientato all’innovazione".

“Crediamo nel valore della ricerca e dell’impresa manifatturiera come motore di crescita per il territorio e nella centralità delle persone come leva di sviluppo sostenibile. È per questo che, pur in un contesto di complessità, continuiamo a investire per la crescita e l’innovazione tecnologica, supportando l’occupazione stabile” commenta Sara Boldrini, HR Director. “La nostra è un’azienda familiare con oltre 185 anni di storia, che per sua natura lavora pensando alle nuove generazioni. In B. Braun ogni assunzione è pensata per costruire un futuro: offriamo formazione, stabilità e inserimento in un ambiente di lavoro all’avanguardia all’interno di una grande multinazionale che conserva la sua identità di azienda di famiglia, dove il lavoro è fondato sulla fiducia, sulla responsabilità e la valorizzazione delle differenze”.

B. Braun Avitum Italy è presente a Mirandola da oltre 30 anni e oggi conta circa 450 collaboratori per un fatturato annuo che nel 2024 ha superato i 100 milioni di euro con soluzioni per la dialisi, nutrizione clinica, terapia infusionale e la cura delle ferite. In questo polo, che produce oltre 10 milioni di dispositivi all’anno destinati ai pazienti italiani e di tutto il mondo, vengono implementate alcune delle maggiori avanguardie produttive, come “robot collaborativi” che rendono concreta la sinergia uomo-macchina per migliorare resilienza, sostenibilità e centralità della persona nei processi industriali. La realtà di Mirandola si qualifica inoltre, all’interno del Gruppo B. Braun, come “Center of Excellence”, un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per innovazione e qualità. Per informazioni e candidature è possibile cliccare sul seguente link: https://www.bbraun.it/it/lavora-con-noi/nostra-cultura/lavorare-in-bbraun.html

