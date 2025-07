Mirandola, picchia la compagna: niente porto d’armi anche dopo il ritiro della querela

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MIRANDOLA - Ancora un caso di maltrattamenti e violenza ai danni di una donna nel territorio della Bassa modenese. Come riporta la "Gazzetta di Modena", l'estate scorsa una donna era stata ricoverata all'ospedale di Mirandola, con una prognosi di sei giorni, al termine di una lite domestica in cui era stata picchiata dal compagno. In seguito alle cure in ospedale, la donna aveva deciso di sporgere denuncia nei confronti del compagno: per questo motivo era stato revocato il porto d'armi di quest'ultimo, non ritenenuto in grado di gestire un'arma in modo responsabile.

La donna, poi, aveva deciso di ritirare la querela e così l'uomo ha presentato ricorso al Tar per riottenere il porto d'armi, affermando di non avere subito condanne e nemmeno processi. Il Tar, tuttavia, ha confermato il divieto di porto d'armi per l'uomo, spiegando che questo può basarsi anche su episodi penalmente non rilevanti (dato che la donna aveva ritirato la querela), come quello della lite domestica nel corso della quale aveva picchiato la compagna.

LEGGI ANCHE: