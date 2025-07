Hub urbani e periferici, al Comune di Finale Emilia le risorse per gli studi di fattibilità

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

FINALE EMILIA - C’è anche il comune di Finale Emilia tra i beneficiari dei fondi regionali destinati nel 2025 alla redazione di studi di fattibilità per hub urbani e periferici. Il contributo di circa 20mila euro permetterà di attivare collaborazioni e sostenere i costi necessari alla definizione del progetto propedeutico al riconoscimento e alla realizzazione di un hub urbano per Finale Emilia e di un hub periferico per Massa Finalese.

La Regione Emilia-Romagna definisce come hub urbani quelle aree poste al centro delle città, caratterizzate da una pluralità di funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, quelle dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e garantire integrazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio; gli hub periferici vengono invece definiti come aree in grado di accrescere la propria identità ed economia di prossimità attraverso le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi.

A supportare il comune di Finale Emilia nel disegno degli hub, nella definizione del dimensionamento, degli strumenti per la qualificazione e innovazione delle strutture e delle imprese e delle azioni di marketing delle aree commerciali, sarà Sustenia, società a partecipazione pubblica che si occupa della gestione di servizi rivolti alla gestione sostenibile del territorio, alla tutela della salute pubblica e alla conservazione della natura. Nella redazione dello studio di fattibilità sarà poi fondamentale la collaborazione delle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato-Lapam, rappresentative delle realtà imprenditoriali coinvolte nell’area interessata dall’hub.

“Sarà questa l’opportunità – commenta il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – per definire, insieme anche ai comitati commercianti di Finale Emilia e Massa Finalese, gli interventi a supporto della promozione delle attività commerciali del capoluogo e della principale frazione del comune, come già concordato in diversi incontri”.

