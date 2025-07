Modena, la Presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu ricevuta in Comune

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - A Modena per incontrare la comunità moldava residente in città, la Presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu, è stata accolta nella mattinata di sabato 12 luglio in Comune dalla vicesindaca Francesca Maletti per un incontro che si è aperto con una visita alle sale storiche.

Tanti i temi affrontati, tra i quali l'importanza della comunità moldava a Modena di cui Maletti ha sottolineato l’integrazione e il contributo economico. Si è parlato, poi, dello sviluppo economico della Moldavia e del suo processo di adesione all’UE (prevista entro il 2030), della guerra in Ucraina e dell'importanza delle prossime elezioni, con riferimento alle interferenze russe. A tal proposito Sandu ha ringraziato il Comune per l’accoglienza, il supporto all’iniziativa odierna e per aver messo a disposizione spazi per le elezioni moldave, chiedendo disponibilità anche per le prossime.

Al termine della piacevole conversazione, la vicesindaca ha omaggiato la presidente moldava con una bottiglietta di aceto balsamico e con un libro fotografico su Modena.

Presidente della Repubblica di Moldova dal 2020 e convinta europeista, Maia Sandu è arrivata in Italia per prendere parte alla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo sulla Ripresa dell’Ucraina, che si è tenuta a Roma il 10-11 luglio. Incontro che era stato preceduto, il 4 luglio, dal primo vertice UE–Moldova che si è svolto a Chișinău, segnando un momento storico nel percorso di integrazione della Repubblica moldava che, negli ultimi dieci anni, è passata da partner della politica di vicinato a candidato ufficiale all’ingresso nell’Unione europea. Percorso che si è intensificato a partire dal marzo 2022 quando, pochi giorni dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il governo moldavo ha presentato domanda di adesione all’UE.

Modena, assieme a Genova, Venezia, Reggio Emilia e Piacenza, è una delle tappe più importanti del tour che la presidente sta facendo in Italia per incontrare le principali comunità moldave del nostro Paese. Il confronto con le comunità della diaspora, infatti, ha una grande importanza per la presidente moldava, che lo ritiene uno strumento fondamentale per ascoltare esperienze, raccogliere proposte e trasmettere un messaggio di vicinanza e attenzione da parte della autorità della Repubblica di Moldova. A Modena l’incontro si è tenuto nella tarda mattinata di oggi all’interno della Chiesa di San Carlo.

L'Emilia-Romagna è la seconda regione in Italia per presenza di cittadini moldavi. Qui risiede regolarmente, infatti, il 22.1% della popolazione moldava presente nel nostro Paese che, complessivamente, conta oltre 107 mila persone. Sul territorio provinciale di Modena risiedono più di 4.000 cittadini di origine moldava di cui circa 1.400 si trovano nel comune di Modena. Quella della provincia di Modena è la terza comunità moldava della regione e la decima in Italia.

