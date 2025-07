Modena, si prepara la Festa de l’Unità provinciale nel nuovo spazio accanto al PalaPanini

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - "Che forza l’unità". Sarà questo il titolo dell’edizione 2025 della Festa provinciale de l’unità di Modena, che si svolgerà dal 21 agosto al 14 settembre nella nuova location, l’area accanto al Palapanini, all’angolo tra via Divisione Acqui e viale dello Sport. Un nuovo spazio che segna un passaggio importante per il Partito Democratico, con un nuovo progetto pensato non soltanto per rispondere al tradizionale appuntamento annuale di intrattenimento, politica, eventi culturali e buon cibo, ma anche per ridefinire il ruolo della Festa come spazio di partecipazione e confronto politico. L’area individuata è infatti strategica sia in termini di logistica che di accessibilità: facilmente raggiungibile dalla città e dalla provincia, è ben collegata, oltre che da una rete ciclopedonale che ne garantisce la fruibilità anche con mezzi sostenibili, all’asse viario della tangenziale che la rende più agevole sia al pubblico che agli stessi volontari. Il parcheggio sarà gratuito ma, per incentivare i modenesi a venire senza spostarsi tramite auto, sarà allestito un deposito biciclette e monopattini gratuito e custodito grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale. La nuova Festa sarà costruita secondo la struttura morfologica di una città con strade, piazze, percorsi che favoriscano l’incontro, la socialità, lo scambio. Una vera e propria cittadella temporanea della cultura e della politica, dove ogni funzione – come l’arena spettacoli, la ludoteca, lo spazio dibattiti, quello espositivo, le arene per il ballo e la ristorazione – è organizzata seguendo il modello urbano e sociale delle nostre città emiliane.

Tra le prime anticipazioni del ricco cartellone di iniziative, venerdì 29 agosto il pubblico potrà incontrare il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione d’inchiesta ‘Report’, mentre il 31 agosto l’appuntamento sarà con il teologo Vito Mancuso (alle ore 18.30) e Nicola Zingaretti (alle ore 21.00). Martedì 2 settembre sarà invece la volta dell’attrice e scrittrice Chiara Francini e del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, mentre la sera seguente, martedì 2 settembre, previsto un incontro con Laura Boldrini. La politica terrà banco anche giovedì 4 settembre, con la partecipazione di Pierluigi Bersani e Marco Furfaro, mentre il 5 settembre in programma la storica e conduttrice Michela Ponzani. Sabato 6 settembre si discuterà di Europa con gli europarlamentari Stefano Bonaccini, Ilaria Salis e Antonio Decaro, mentre domenica 7 settembre, alle ore 10.00, si terrà la Pastasciutta antifascista per

celebrare l’80° della Liberazione, mentre alle ore 21.00 dialogheranno i parlamentari Francesco Boccia e Federico Fornaro. Martedì 9 settembre previsto l’incontro con lo scrittore Carlo Lucarelli, mentre mercoledì 10 settembre sarà il momento del presidente della Regione Michele de Pascale. Mercoledì 11 settembre in programma un dialogo tra il giornalista Massimo Giannini e Gianni Cuperlo, e infine, il 12, 13 e 14 settembre sarà il momento della Festa nazionale della legalità, una tre giorni di approfondimento e impegno per la lotta alle mafie.

Nutrito come di consueto la proposta degli spettacoli: si inizierà con il sorriso, con lo spettacolo comico di Paolo Migone il 21 agosto, mentre il 22 sarà la volta della musica, con il concerto degli Statuto, cui seguirà, il 23, il tributo a Manu Chao dei KK5, e quello ai Queen, il 24, con l’esibizione dei Killer Queen. Il 26 agosto ancora comicità con Duilio Pizzocchi, seguito, il 27, dal tributo a De Andrè e PFM dei Damadorè. Il 28 agosto andrà in scena Vito, con ‘L’altezza delle lasagne’, mentre il 29 sarà la musica di Cisco ad animare il palco della Festa, seguita, il 30, dalle note del Duo Bucolico. A chiudere in bellezza il mese, il tributo al sound degli anni 80 dei 380 Volt. A inaugurare il mese di settembre, martedì 2, sarà il concerto di Manuel dei Subsonica, che il 3 cederà il palco a Filippo Graziani, seguito, il 4 settembre, dallo spettacolo di Niccolò Fettarappa e, il 5, dalle Bambole di Pezza. Sarà invece il tributo a Battisti dei Figli dei fiori di pesco il protagonista della serata musicale del 6 settembre, mentre il giorno successivo, 7 settembre, si esibirà il Ginevra Di Marco Quartet. Se il 9 il pubblico potrà assistere al concerto di Alberto Bertoli, il 10 settembre sarà il momento del teatro di Paolo Rossi, mentre l’11 saranno Andrea Barbi e Marco Ligabue a dividersi il palco, seguiti, il 12 settembre, dal concerto dei Punkreas. Il 13 settembre sarà invece il momento del rapper Murubutu, per poi chiudere, il 14, con il tributo a Vasco dei NSMGA. La Festa prevede ovviamente altri concerti, spettacoli, momenti ricreativi per i più piccoli, i giovani e tutte le famiglie, oltre a numerosi spazi per accontentare ogni tipo di palato: il resto del programma sarà svelato nel mese di agosto.

“Se quello con la Festa provinciale rappresenta sempre l’appuntamento più sentito per il popolo del centrosinistra, questa nuova edizione rappresenta una sfida importante per il Partito Democratico – commenta il responsabile della Festa Marcello Mandrioli – perché si svolgerà in un contesto assolutamente nuovo come quello dello spazio accanto al Palapanini, una location che dal nostro punto di vista rappresenta un passo avanti, offrendo una maggiore facilità di accesso e una vicinanza al centro della città. Ringraziamo a ogni edizione le centinaia di volontarie e volontari che dedicano buona parte dell’estate alla preparazione e allo svolgimento della Festa, ma quest’anno la gratitudine è, se possibile, doppia, per gli sforzi ulteriori che sempre uno spazio inedito comporta. Siamo persuasi che i modenesi, così come il resto dei cittadini della provincia, risponderanno alla chiamata e apprezzeranno la nuova sede, facendo della Festa 2025 un grande punto di ritrovo e confronto per tutti coloro che si riconoscono nei valori progressisti e in un’Italia molto diversa da quella rappresentata dalla destra al governo del Paese. Nelle settimane della Festa ci divertiremo, emozioneremo, discuteremo, senza dimenticare la tavola: in una parola, faremo comunità, che è la grande forza del Partito Democratico”.

