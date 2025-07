Nissan Formula E Team: livrea turchese dedicata alla nuova LEAF

(Adnkronos) - Il Team Nissan Formula E è pronto a sfidare i rivali nell’ultimo appuntamento del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E 2024/25, in programma sull’Excel London Circuit. Il doppio round conclusivo (Round 15 e 16) si preannuncia decisivo per la corsa ai titoli Team e Costruttori, con la squadra giapponese in seconda posizione in entrambe le classifiche. Dopo la vittoria di Berlino, Oliver Rowland ha già conquistato il titolo Piloti, ma il team punta a chiudere la stagione da protagonista. Per le gare di Londra, la squadra sfoggerà una livrea turchese ispirata al lancio della terza generazione della Nissan LEAF, il modello 100% elettrico che dal 2010 ha aperto la strada alla mobilità a zero emissioni. Con oltre 700.000 unità vendute, la nuova LEAF combina esperienza tecnologica e design moderno, confermandosi un punto di riferimento per il segmento. Il circuito londinese, lungo 2,09 km, è l’unico semi-indoor del campionato, sviluppandosi tra i padiglioni dell’Excel London e i Royal Victoria Docks. La conformazione stretta e tecnica rende le qualifiche determinanti, con i punti chiave per i sorpassi concentrati alla Curva 1 e nella sezione esterna tra le Curve 10 e 11. Oliver Rowland, già campione Piloti, ha dichiarato di correre con maggiore serenità ma con l’obiettivo di massimizzare i punti per i titoli di squadra. Al suo fianco torna Norman Nato, determinato a confermare la buona forma mostrata sul tracciato londinese, dove ha raccolto punti in tre delle ultime quattro gare. Sergio Sette Camara, pilota di riserva, ha sottolineato come il layout semi-indoor richieda grande precisione e una strategia efficace, soprattutto grazie all’Attack Mode potenziato della Nissan e-4ORCE 05. [email protected] (Web Info)