Nonantola, auto in fiamme sulla Sp255

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

NONANTOLA - Nella serata di ieri, martedì 29 luglio, un'auto ha preso fuoco sulla Sp255 (Nonantolana), a Nonantola. La circolazione è stata momentaneamente interrotta in entrambi i sensi di marcia all'altezza della rotatoria Modena e fino all' intersezione con la Panaria Bassa. Da Modena il traffico in ingresso è deviato verso Bomporto, mentre i veicoli in uscita sono deviati verso la via Emilia da via Mavora. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara. La viabilità ordinaria è stata poi ripristinata poco dopo, quando i vigili pompieri hanno terminato di spegnere l'incendio e di pulire la carreggiata.

LEGGI ANCHE: