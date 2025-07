Nonantola, donna si allontana da casa con la bici e non rientra: ricerche in corso

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

AGGIORNAMENTO ORE 13.30

Con questo post, pubblicato sulla propria pagina Facebook, il Comune di Nonantola ha reso noto il ritrovamento della donna scomparsa a Nonantola:

"Con grosso sollievo comunichiamo il ritrovamento di Renata. La signora è stata trovata a Gaggio, comune di Castelfranco Emilia ed appare in buono stato di salute ma è stata condotta in ospedale per gli accertamenti del caso. La figlia Nerina, molto emozionata e felice, sentita dalla sindaca, le ha chiesto di porgere pubblicamente i suoi commossi ringraziamenti ad amici, parenti, concittadini che si sono mobilitati fin dalle ore immediatamente successive alla scomparsa, alle forze messe in campo per la ricerca: Carabinieri, Vigili del Fuoco, associazione ORM - Protezione Civile, Polizia Locale, volontari. Un ultimo ringraziamento al sig. Sabattini Stefano che grazie ad una ricerca silenziosa ed autonoma tra le campagne, ha potuto dare l'avviso di ritrovamento".

AGGIORNAMENTO ORE 9

NONANTOLA - Una donna di Nonantola (Renata il suo nome) è uscita di casa e non ha fatto rientro. È stata vista l'ultima volta alle 17.15 di ieri, giovedì 10 luglio, in via Mavora (angolo via Grieco): spingeva la sua bicicletta in direzione Gaggio. Durante la notte, sono state attivate le ricerche con il drone molecolare, ma al momento nessuna traccia di Renata. Le ricerche continuano, favorite anche dalla luce del giorno. Chiunque la dovesse vedere - afferma il Comune - è pregato di contattare le forze dell'ordine al 112. Di seguito una foto della donna diffusa dal Comune di Nonantola sulle sue pagine social:

LEGGI ANCHE: