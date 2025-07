Novi di Modena, furti in serie nelle abitazioni in via Gavello e via Gazzoli

NOVI DI MODENA - Ladri in azione in via Gavello e via Gazzoli, a Novi di Modena. Come si legge sulla stampa locale, infatti, sono diversi cittadini che hanno lamentato furti o tentativi di accesso nelle proprie abitazioni nelle ore serali o notturne. In particolare, in via Gavello sono avvenuti cinque furti in sei giorni, in corrispondenza con lo svolgimento della "Festa della birra" e gli abitanti chiedono maggiore illuminazione nella via A scoraggiare i ladri non è bastata nemmeno la presenza delle telecamere, rotte con spranghe di ferro prima di introdursi nelle abitazioni. In via Gazzoli, invece, una coppia ha sorpreso, proprio tramite il sistema di videosorveglianza, un ladro mentre tentava di accedere alla propria casa: è stato fermato, oltre che dalla doppia porta, anche dalla presenza del cane. Dall'analisi delle immagini, è emerso che il malvivente, prima di provare ad entrare nell'abitazione, aveva anche guardato all'interno delle auto parcheggiate fuori alla ricerca di eventuali oggetti di valore da rubare.

