Nuova area sgambamento cani ai Giardini Ducali di Modena, lavori al via

MODENA - Prendono il via oggi, mercoledì 16 luglio, i lavori di realizzazione della nuova area sgambamento cani ai Giardini Ducali di Modena. La richiesta era stata presentata all’Amministrazione comunale da parte di un gruppo di cittadini residenti nei pressi del Parco Ducale, che chiedevano di mettere a disposizione un’area dedicata ai loro amici a quattro zampe. L’area verde individuata, ampia circa 1553 metri quadrati, è situata sul lato ovest del parco, confinante con le strutture in uso all'Accademia Militare. Ritenuta centrale rispetto ai tre accessi al Parco Ducale (corso Cavour, corso Vittorio Emanuele III e viale Caduti in Guerra), è stata suggerita dagli stessi cittadini che frequentano i Giardini in quanto posta in zona “sicura” per la vicinanza con il bar-caffetteria.

Il progetto, redatto nel pieno rispetto del sistema planimetrico e morfologico dell’impianto storico del parco, consiste nella semplice posa di una recinzione lungo il perimetro di uno dei settori “a verde” presenti nel giardino nella parte definibile “all’inglese”. L'area individuata verrà recintata con un sistema di pali in ferro e rete metallica plastificata. L’accesso pedonale è consentito tramite un cancello posto verso il bar-caffetteria, mentre l'accesso carrabile per i mezzi di manutenzione avverrà tramite un altro cancello collocato sul lato opposto. Il sistema di recinzione è costituito da pannelli rigidi in rete elettrosaldata, a maglie rettangolari. Pali, rete e cancello sono di colore verde, verniciate a polveri termoindurenti di poliestere per ridurre il più possibile l’impatto visivo. La reversibilità è totale in quanto non vengono spostate o abbattute alberature e strutture. È prevista la realizzazione di una fontana (e del relativo impianto idraulico) e la posa di panchine e cestini, oltre ad un impianto di illuminazione dedicato. Tutti gli elementi di arredo urbano che verranno installati sono similari a quelli già presenti all'interno dei Giardini Ducali. I lavori, che hanno un valore economico complessivo di 50mila euro, saranno ultimati entro il mese di agosto.

“La costruzione di un’area cani ai Giardini Ducali rappresenta un’opportunità non solo per gli animali che vivono in centro storico e le loro famiglie ma per tutta la comunità - ha commentato Francesca Maletti, vicesindaca e assessora a Diritti e benessere animale -: si tratta infatti di un ulteriore elemento di sicurezza che favorisce l’aggregazione di persone e rende meno pericolosa la permanenza nel Parco Ducale”.

Quella ai Giardini Ducali è la seconda area sgambamento cani realizzata da questa legislatura: la prima, di circa 800 metri quadrati, è stata inaugurata pochi mesi fa, a marzo, all’interno del parco Gelmini, nella zona di via Mafalda di Savoia. Anche in questo caso si è trattato di una risposta alla richiesta di cittadini arrivata all’Amministrazione a febbraio 2023 attraverso una petizione.

