Nuovo Citroen C5 Aircross: ordini aperti in Italia

(Adnkronos) - Citroen apre ufficialmente gli ordini per il nuovo C5 Aircross, disponibile in Italia con una gamma completa che include versioni ibride, plug-in e 100% elettriche. Progettato per offrire massimo comfort e tecnologia, è il modello più evoluto della gamma SUV del Marchio. Al lancio sono immediatamente disponibili la versione Hybrid 145 e la e-C5 Aircross Comfort Range, dotata di motore da 210 CV e batteria da 73 kWh per un’autonomia di 520 km. A breve si aggiungeranno la Citroen e-C5 Aircross Long Range da 680 km e il modello Plug-In Hybrid 195 CV con cambio automatico a 7 rapporti. La gamma prevede tre livelli di allestimento: YOU, PLUS e MAX. Il primo offre una dotazione ricca che include display centrale da 13", sedili Advanced Comfort, climatizzatore bizona, fari full LED e sistemi di sicurezza attiva come cruise control adattivo e frenata automatica d’emergenza. Il PLUS introduce elementi premium come navigatore 3D, illuminazione ambientale, retrocamera a 180°, Keyless Entry & Start e ricarica wireless. La versione MAX è il top della gamma, con fari LED Matrix, Head-Up Display, Drive Assist 2.0 e portellone elettrico. Il nuovo C5 Aircross cresce nelle dimensioni (4.652 mm di lunghezza) migliorando abitabilità e capacità del bagagliaio, che arriva a 1.668 litri. Il comfort è garantito dalle sospensioni Citroen Advanced Comfort e da una configurazione interna modulare con sedili posteriori indipendenti. Tempi di ricarica ottimizzati: le versioni elettriche supportano fino a 160 kW in corrente continua, mentre le plug-in si ricaricano in meno di 3 ore con Wallbox da 7,4 kW. Prestazioni brillanti su tutta la gamma: l’ibrido da 145 CV raggiunge i 201 km/h, mentre la versione elettrica Long Range accelera da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi con emissioni zero. [email protected] (Web Info)