Nuovo semestre da record per Lamborghini, aspettando la Temerario

(Adnkronos) - Nonostante uno scenario globale incerto, Automobili Lamborghini ha chiuso il primo semestre del 2025 con "risultati finanziari solidi, che riflettono la resilienza dell’azienda": la casa di Sant’Agata Bolognese ha messo a segno un nuovo record di consegne per la prima metà dell'anno (5.681 vetture, +2% sul 2024) mentre il fatturato si attesta a 1,62 miliardi di euro, in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente. Leggero calo a 431 milioni di euro invece per il risultato operativo principalmente - si spiega - a causa all’andamento sfavorevole dei tassi di cambio nel corso dell’ultimo trimestre. Molto alta la profittabilità della Casa che si attesta ad un 26,6%, "consolidando il percorso di crescita sostenibile e la creazione di valore per tutti i nostri stakeholders, anche in un momento di completo rinnovamento della gamma prodotto". A livello di distribuzione delle consegne nelle tre macroregioni, EMEA si conferma in testa con 2.708 vetture, seguita dalle Americhe con 1.732 unità e APAC con 1.241. Commentando i dati Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, parla di risultati di questi primi sei mesi del 2025 "solidi nonostante l'instabilità economica e politica mondiale e che confermano che la scelta di ibridizzare tutta la gamma sia quella giusta. Il successo di Revuelto e Urus SE dimostra che la nostra visione è condivisa dai clienti e ora attendiamo l'arrivo sul mercato di Temerario, a completamento della prima gamma totalmente ibrida del segmento”. Si prepara infatti a fare il suo ingresso sul mercato la nuova supersportiva ibrida V8 HPEV (High Performance Electrified Vehicle), le cui prime consegne sono previste ad inizio del prossimo anno, segnando un ulteriore passaggio nell’evoluzione del brand, espressione concreta della nuova fase che Automobili Lamborghini sta attraversando. Per Paolo Poma, Managing Director & CFO di Automobili Lamborghini, "le performance finanziarie e di business del primo semestre 2025 dimostrano la resilienza costruita nel corso degli anni e confermano ancora una volta il posizionamento del brand tra i player principali del settore del lusso”. [email protected] (Web Info)