Oltre 100 modenesi all’Arena di Verona per la serata evento “Roberto Bolle & Friends”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Sono stati oltre 100 i modenesi che hanno partecipato all’Arena di Verona alla serata evento “Roberto Bolle & Friends” ospiti del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena per una indimenticabile serata in uno scenario ricco di fascino. Dopo l’indimenticabile esperienza dell’agosto 2024 quando gli ospiti modenesi parteciparono all’Arena di Verona al concerto sinfonico sulla IX Sinfonia di Ludwig van Beethoven, quest’anno la partnership del Consorzio con l’Arena di Verona ha permesso una nuova esperienza per gli ospiti del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, arricchita dall’experience Vinitaly, the Opera’s Ouverture, progetto di Fondazione Arena gestito da Infront Italy.



La novità 2025 del pre-opera scaligero prevede degustazioni delle migliori etichette nazionali, accompagnate dai prodotti dell’eccellenza gastronomica di cui l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP ne rappresenta una delle icone più amate da italiani e stranieri, il tutto abbinato ad una serata d’opera nel teatro all’aperto simbolo della lirica nel mondo: l’Arena. A fare gli onori di casa per il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena oltre al Presidente del Consorzio Enrico Corsini, Leonardo Giacobazzi, Ilaria Tirelli, Michele Montanari e Maurizio Fini in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione. È stata una celebrazione del Made in Italy, tra arte e gusto, quella andata in scena ieri sera 23 luglio all’Arena di Verona Opera Festival 2025 con l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP uno dei prodotti più prestigiosi del Made in Italy nel mondo protagonista durante la magica serata “Roberto Bolle & Friends”. Infatti come il suggestivo tempio dell’opera lirica, anche l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP è attore protagonista delle eccellenze del Made in Italy sulla scena internazionale.

“Non c’è niente più dell’Opera e dei prodotti enogastronomici del Made in Italy che tragga origine dalla tradizione e dalla nostra storia popolare. Ringrazio Fondazione Arena di Verona – ha affermato il presidente del Consorzio Enrico Corsini - per questa collaborazione e per aver ampliato la visibilità per il nostro “Oro Nero” all’intero delle attività sviluppate da Arena di Verona con Veronafiere e Vinitaly. Mettere insieme le eccellenze dei territori che hanno in comune tradizioni e passioni è un sentiment vincente e Verona e Modena hanno il canto lirico in comune e la passione per la qualità della vita”.

A completare l’accoglienza, grazie alla partnership con la Fondazione Arena di Verona e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP la presenza in ogni occasione conviviale e nelle aree experience e nelle cene istituzionali organizzate dalla Fondazione, inoltre il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena ha accompagnato la presentazione della stagione areniana in alcune delle più belle ambasciate italiane nel mondo.

LEGGI ANCHE: