Francobollo dedicato alla ricetta originale dell’aceto balsamico: il Comune di Ravarino e la Consorteria ci riprovano

RAVARINO - Il Comune di Ravarino e la Consorteria ci riprovano e rilanciano la proposta di emissione di un francobollo celebrativo dedicato al manoscritto con la ricetta originale dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Il documento è noto anche come “la lettera dell’Agazzotti”: era il 2 marzo 1862 quando Francesco Agazzotti, avvocato, agronomo formiginese ed esponente di spicco della società modenese, scrisse all’amico e collega spilambertese Pio Fabriani una missiva dettagliatissima con la procedura per ottenere l’aceto balsamico di Modena. La lettera, da cui negli anni ’60 scattò la scintilla che diede vita alla Consorteria, è custodita presso il Comune di Ravarino, a cui fu donata da un discendente di Pio Fabriani, la cui figlia sposò il ravarinese Giuseppe Cavazzoni Pederzini. Questo prezioso documento è oggi riconosciuto come la ricetta ufficiale di riferimento per tutti i cultori del vero balsamico tradizionale. In vista del 60º anniversario della Consorteria di Spilamberto, che verrà celebrato nel 2026, il Comune di Ravarino e la Consorteria rilanciano al Ministero per lo sviluppo economico la proposta di una emissione speciale dedicata a questo documento unico di grande valore storico e culturale. La proposta, era già stata avanzata al MISE nel 2024, senza però trovare accoglimento.

"Quest’anno - spiegano Moreno Gesti, assessore alla Promozione del Territorio del Comune di Ravarino e Maurizio Fini, Gran Maestro della Consorteria - vogliamo che la richiesta diventi corale in modo da non poter essere ignorata: invitiamo quindi tutti i Comuni modenesi e tutti i cittadini, in primo luogo gli acetai, a sostenere la proposta di emissione scrivendo una pec ll’indirizzo [email protected]. Ci auguriamo - spiegano i promotori - che l’alto numero di richieste sproni il Ministero a prendere in considerazione questa proposta e che nel 2026, tra gli eventi celebrativi per l’anniversario della Consorteria, si possa annoverare anche l’emissione di questo francobollo speciale". Nel 2024, il Comune di Ravarino propose anche l’emissione di un francobollo dedicato alla Pera dell’Emilia-Romagna IGP: “Anche in questo caso - spiega l’assessore Moreno Gesti - la proposta non è stata accolta, ma la rilanceremo con una iniziativa analoga a quella che stiamo mettendo in atto per la ricetta del Balsamico”.

Le e-mail da inviare, entro il 30 settembre, all'indirizzo [email protected] dovranno avere i seguenti contenuti:

Oggetto: Proposta di emissione di un francobollo celebrativo dedicato alla ricetta originale dell'Aceto Balsamico- Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy

Nel corpo dell’e-mail, si invita a riportare il seguente testo:

Nome proposto per la carta-valore postale: Ricetta originale del Balsamico - 60° anniversario della Consorteria

Data di emissione proposta: 2 marzo 2026

Contatti di riferimento: Comune di Ravarino, depositario del manoscritto con la ricetta originale del Balsamico

Telefono: 059 800807

Email: [email protected]

