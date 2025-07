Oltre 87mila passeggeri hanno scelto i collegamenti diretti con i treni “Regionali del Mare”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOLOGNA - Oltre 87mila viaggiatori in quattro fine settimana. A poco più di un mese dall’avvio del servizio, garantito da Trenitalia Tper e finanziato dalla Regione, i treni “Regionali del Mare” confermano il loro ruolo strategico nella mobilità turistica e interregionale, portando migliaia di persone dal Piemonte, dalla Lombardia e dal Veneto verso le città d’arte e le località balneari della Romagna.

Nei primi quattro weekend dall’attivazione del servizio con l’introduzione dell’orario estivo, il 15 giugno scorso, i collegamenti diretti – quattro tra Torino e Pesaro, due fra Venezia e Cattolica e quattro fra Milano-Ravenna-Rimini, novità di quest’anno - sono stati scelti da oltre 6.200 passeggeri in partenza dalla Lombardia, circa 5.500 dal Piemonte e 1.330 dal Veneto.

Le località più frequentate sono state Rimini, Riccione e Cattolica, ma significativa anche la presenza in stazioni come Ravenna – dove in alcune giornate i passeggeri in arrivo hanno superato quelli diretti a Rimini – Lido di Classe-Lido di Savio, Cervia-Milano Marittima, Cesenatico, Gatteo a Mare e Bellaria.

“Una mobilità più sostenibile, attrattiva e integrata con l’offerta turistica: è questa la direzione su cui stiamo lavorando– affermano l’assessora regionale ai Trasporti, Irene Priolo, e al Turismo, Roberta Frisoni–. I numeri registrati nei primi fine settimana di attivazione dei ‘Regionali del Mare’ confermano la validità di una visione che mette al centro le persone, l’ambiente e il territorio. I dati lo dimostrano: quando il trasporto pubblico risponde alle esigenze reali, le persone lo scelgono. E noi continuiamo a investire affinché diventi la scelta preferibile e conveniente da tutti i punti di vista per coloro che viaggiano, sia per turismo sia per esigenze personali”.

“L’estensione dei collegamenti ferroviari anche a Lombardia e Veneto, accanto alla positiva esperienza consolidata con il Piemonte- proseguono-, nasce da una scelta strategica: offrire a chi viaggia per vacanza o cultura un’alternativa concreta all’auto privata. In questo modo contribuiamo a ridurre il traffico su gomma, soprattutto nei fine settimana, migliorando la vivibilità delle nostre città costiere e la qualità dell’accoglienza. È una modalità di spostamento che risponde alla crescente domanda di turismo sostenibile, promuove l’intermodalità e rafforza l’accessibilità delle destinazioni emiliano-romagnole. Un approccio integrato- concludono Priolo e Frisoni- che coniuga il diritto alla mobilità con le strategie di sviluppo turistico e ambientale, in sinergia con i territori”.

Il servizio

Complessivamente, l’offerta estiva prevede un potenziamento che garantisce complessivamente fino a 52 treni il sabato e 53 la domenica. A garantire il servizio sono i nuovi treni Rock a doppio piano, dotati di 600 posti a sedere, spazi per bagagli, posti riservati alle biciclette, prese elettriche per la ricarica dei dispositivi e consumi energetici inferiori del 30% rispetto alla generazione precedente. I convogli sono realizzati con materiali riciclabili fino al 97%, contribuendo a rendere il treno un mezzo sempre più sostenibile.

Per tutta l’estate, un desk aggiuntivo con personale Trenitalia Tper è attivo la domenica pomeriggio a Rimini e Riccione, per garantire una maggiore assistenza ai clienti nella fascia oraria in cui la concomitanza dei rientri determina una forte affluenza di passeggeri presenti contemporaneamente in stazione.

Particolare attenzione anche all’informazione: da giugno è operativo il nuovo canale Telegram “Trenitalia Tper Informa”, che fornisce aggiornamenti in tempo reale su circolazione, modifiche di servizio e potenziamenti programmati.

