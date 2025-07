Peugeot E-3008 Dual Motor: trazione integrale per la nuova generazione di SUV

(Adnkronos) - Peugeot amplia la propria gamma elettrica introducendo sul mercato italiano una nuova versione del SUV fastback E-3008, equipaggiata con il potente sistema Dual Motor. Questo nuovo modello 100% elettrico è ora disponibile per gli ordini e offre una combinazione unica di performance, efficienza e trazione integrale, pensata per soddisfare i clienti più esigenti in termini di piacere di guida e sicurezza. Il nuovo propulsore della Peugeot E-3008 Dual Motor abbina un motore anteriore da 213 CV a uno posteriore da 112 CV, generando una potenza complessiva di 325 CV e una coppia massima di 509 Nm. Le prestazioni sono sorprendenti: accelerazione da 0 a 100 km/h in 6 secondi e da 80 a 120 km/h in soli 3,8 secondi. La trazione integrale garantisce stabilità su ogni terreno, grazie anche alle quattro modalità di guida selezionabili, Normale, 4WD, Sport ed Eco, che ottimizzano potenza e consumo in base alle condizioni. Il pacco batterie agli ioni di litio da 73 kWh netti assicura fino a 490 km di autonomia in ciclo WLTP. La ricarica rapida dal 20% all’80% richiede circa 30 minuti utilizzando stazioni di ricarica ad alta potenza. Peugeot ha pensato anche al comfort e alla tecnologia, offrendo questa versione in allestimento GT con equipaggiamento completo: cerchi da 20", fari Pixel LED, portellone elettrico, finiture in Alcantara, infotainment PEUGEOT i-Connect Advanced e tetto nero in contrasto. In aggiunta, la E-3008 Dual Motor integra di serie tre pacchetti esclusivi: 360° Vision & Drive Assist Plus con guida semi-autonoma e telecamere HD, Tetto Panoramico con vetri laminati antirumore, e l’impianto Hi-Fi Focal a 10 altoparlanti. [email protected] (Web Info)