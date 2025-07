Prodotti ortofrutticoli in vendita senza etichettatura, sanzionato bazar etnico nella Bassa modenese

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del N.A.S. di Parma a garanzia della sicurezza alimentare e della tutela del consumatore, con mirati controlli igienico-sanitari negli esercizi commerciali. Le recenti ispezioni dei militari del N.A.S. di Parma hanno evidenziato alcune irregolarità, sanzionate a norma di legge.

In particolare, nella Bassa Modenese i militari hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria in un bazar etnico, nel quale è stata accertata l’omessa etichettatura dei prodotti ortofrutticoli in vendita, violazione per la quale è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.100 euro a carico del titolare.

I Carabinieri del N.A.S. rinnovano l’invito ai consumatori a segnalare eventuali situazioni di rischio e agli operatori del settore alimentare a mantenere standard igienici adeguati, nel pieno rispetto delle normative vigenti, a tutela della salute pubblica.

