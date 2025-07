Recuperate, sistemate, rilanciate: a Modena un’asta notturna per le biciclette

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Si va al parco di sera per una passeggiata, per salire sulla ruota panoramica, o anche, per una volta, per comprare una bicicletta all’asta. Venerdì 1° agosto, al parco Novi Sad, dalle 21.30 alle 22.30, debutta la prima asta notturna delle biciclette recuperate: un’occasione originale per portarsi a casa una bici sicura, legale e pronta a ripartire, a un prezzo quasi sempre contenuto. Protagoniste della serata saranno una ventina di biciclette provenienti dall’Ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Modena, che hanno superato il periodo di giacenza senza che nessuno le reclamasse. A queste si aggiungeranno alcuni mezzi donati alla Ciclofficina Popolare “Rimessa in movimento”, che ha provveduto a rimetterle in sesto con l’aiuto dei suoi volontari. Ogni bici è stata revisionata e resa conforme alle norme del Codice della strada.

L’iniziativa è promossa dal Musa – Multicentro ambiente e salute del Comune di Modena e realizzata dalla Ciclofficina Popolare Rimessa in movimento, con il sostegno economico dell’amministrazione comunale per la messa a norma dei mezzi e l’organizzazione dell’evento. L’obiettivo è promuovere la mobilità ciclabile e l’economia circolare, offrendo ai cittadini la possibilità di acquistare biciclette funzionanti a basso costo, con un occhio all’ambiente e l’altro alla legalità.

A scandire i rilanci, come da tradizione, sarà l’alzata di mano. Non è necessario prenotarsi, la partecipazione è gratuita e aperta a tutti: basta farsi trovare al Novi Sad nell’ora stabilita. A margine dell’asta, si terrà anche “Come ti rubo la bici”, un laboratorio dimostrativo dedicato a far conoscere le tecniche più comuni di furto e i modi più efficaci per proteggere il proprio mezzo. Il ricavato dell’asta verrà interamente reinvestito in progetti a sostegno della mobilità ciclistica. L’asta successiva è già in calendario per domenica 28 settembre.

