Sanità, Tassinari (FI): “Da Forza Italia soluzioni concrete per diritto alla salute e tutela del personale sanitario”

BOLOGNA - “Siamo pienamente consapevoli della situazione complessa che molti ospedali dell’Emilia-Romagna stanno affrontando. Le criticità che riguardano le liste d’attesa, la carenza di personale e la pressione sui Pronto Soccorso richiedono risposte serie, strutturate e tempestive. Forza Italia, con il suo piano strategico nazionale, si presenta con proposte concrete per affrontare queste emergenze con responsabilità e visione riformatrice”.

Lo dichiara l’On. Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna.





“In troppe realtà della nostra regione – prosegue – i cittadini vivono tempi di attesa troppo lunghi per visite, esami diagnostici e interventi, mentre i Pronto Soccorso sono sovraffollati e spesso diventano l’unico punto di accesso possibile alle cure. Forza Italia propone un rafforzamento deciso della medicina specialistica territoriale, l’ampliamento degli orari degli ambulatori, e l’integrazione efficace tra ospedale e territorio. Ma serve anche un piano straordinario di assunzioni, che metta a sistema l’ingresso di 10.000 medici e 20.000 infermieri per colmare i vuoti di organico”.



Tassinari ha posto particolare attenzione anche al tema della sicurezza del personale sanitario, su cui è da tempo impegnata in modo continuativo.



“Medici e infermieri devono poter lavorare in sicurezza. Purtroppo, soprattutto nei Pronto Soccorso, le aggressioni verbali e fisiche sono sempre più frequenti. Forza Italia propone misure serie e già attuabili: il riconoscimento di un reato specifico per le aggressioni al personale sanitario, sistemi di videosorveglianza, presidi minimi obbligatori di due operatori per turno, pulsanti d’allarme nei contesti più esposti. Chi cura non può vivere nel timore”.



“Il nostro approccio – conclude – non è polemico, ma costruttivo. Non ci limitiamo a denunciare: offriamo soluzioni. L’Emilia-Romagna merita una sanità più efficiente, accessibile, equa. E Forza Italia è pronta a fare la sua parte con responsabilità, competenza e spirito riformatore”.

