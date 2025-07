Termoablazione dei fibromi uterini, il Policlinico di Modena a supporto della sanità cipriota

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Nei giorni scorsi il professor Antonio La Marca, direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Modena, si è recato a Cipro su invito del Policlinico di Nicosia per un’attività di formazione rivolta ai medici locali sulla termoablazione dei fibromi uterini. Durante le giornate del 4 e 5 luglio, il Professor La Marca ha tenuto lezioni frontali e ha effettuato, insieme ai colleghi ciprioti, sei interventi in sala operatoria, con l’obiettivo di trasferire la conoscenza tecnica necessaria per consentire l’applicazione autonoma della metodica nel contesto ospedaliero locale. Gli interventi si sono svolti con esito positivo e l’introduzione della nuova procedura è stata accolta con grande interesse anche dalla stampa nazionale di Cipro. Il professor La Marca tornerà a Nicosia nel mese di gennaio 2026 per affiancare i medici nel follow up delle pazienti trattate nei prossimi mesi.

«Sono lieto di aver contribuito a formare i colleghi di Cipro su una metodica mininvasiva che migliora la qualità di vita delle pazienti affette da fibromi uterini – ha commentato il professor Antonio La Marca – e sono certo che l’autonomia raggiunta rappresenti un importante progresso per la ginecologia di quel Paese».

