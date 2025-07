Una nuova strategia terapeutica per inibire le metastasi delle neoplasie del sangue

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Ricercatrici e ricercatori del Centro Interdipartimentale di Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa (CIDSTEM) di Unimore, coordinati dalla professoressa Rossella Manfredini, hanno caratterizzato i meccanismi coinvolti nell’emopoiesi extramidollare, le “metastasi” delle neoplasie del sangue, nei pazienti affetti da mielofibrosi, identificando un nuovo bersaglio terapeutico. I risultati dello studio, sostenuto da Fondazione AIRC, sono pubblicati sulla rivista internazionale Journal of Cellular and Molecular Medicine del gruppo Wiley. La mielofibrosi è un tumore che colpisce le cellule staminali del sangue, per la quale non esiste una cura definitiva. La caratteristica principale della malattia è lo sviluppo di fibrosi a livello del midollo osseo, che ne compromette la funzionalità. Come conseguenza, le cellule staminali tumorali lasciano il midollo osseo, entrano in circolo e colonizzano la milza, determinandone un importante aumento delle dimensioni e compromissione delle condizioni cliniche del paziente, che nei casi più gravi deve essere sottoposto all’asportazione della milza.

Fino ad oggi non erano chiari i meccanismi cellulari e molecolari che provocano la colonizzazione della milza da parte delle cellule staminali tumorali del sangue, e quindi non erano disponibili terapie capaci di inibire la diffusione delle cellule maligne nella milza e nei tessuti del paziente. Una nuova strategia per inibire questo processo arriva dai ricercatori e dalle ricercatrici del Centro Interdipartimentale di Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa (CIDSTEM) di Unimore. Lo studio, pubblicato su Journal of Cellular and Molecular Medicine del gruppo Wiley, una rivista di rilievo internazionale nell’ambito della medicina di precisione, ha permesso di dimostrare che l’interazione tra monociti e cellule staminali emopoietiche tumorali che determina la diffusione delle cellule staminali maligne nei pazienti con mielofibrosi è mediata dalla proteina di membrana CD44. La ricerca, sostenuta da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, è stata coordinata dalla professoressa Rossella Manfredini, responsabile del programma di Genomica e Trascrittomica del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari e del gruppo di ricerca di Analisi Multi-Omica e Funzionale di Cellule Staminali Emopoietiche in Neoplasie Emopoietiche Mieloidi del Dipartimento di Scienze Biomediche Metaboliche e Neuroscienze.

“Le attuali terapie disponibili per i pazienti con mielofibrosi ne migliorano la qualità di vita andando ad agire solo sui sintomi – spiega la professoressa Rossella Manfredini - La splenomegalia, cioè l’aumento di dimensioni della milza, uno dei sintomi più evidenti ed invalidanti, è ridotta dalla terapia mirata con farmaci come il Ruxolitinib, che non sono purtroppo in grado di eliminare la diffusione delle cellule staminali tumorali. La colonizzazione della milza da parte delle cellule staminali emopoietiche tumorali è un processo di disseminazione della malattia che porta alla progressione in una forma più grave della mielofibrosi, pertanto è di fondamentale importanza individuare terapie capaci di contrastare questo fenomeno". “In studi precedenti avevamo identificato la proteina osteopontina, significativamente aumentata nel plasma dei pazienti con mielofibrosi come principale citochina pro-fibrotica - afferma la dott.ssa Margherita Mirabile,- Osteopontina rappresenta anche un fattore capace di stimolare la migrazione di monociti, che sono in grado di organizzare il rimodellamento del microambiente della milza e richiamare le cellule staminali tumorali del sangue. Ci siamo quindi focalizzati sull’identificazione di inibitori dell’osteopontina allo scopo di ridurre l’emopoiesi extramidollare nei pazienti". “Tra le diverse molecole analizzate - spiega il Dott. Sebastiano Rontauroli– il recettore di osteopontina CD44, è emerso come il principale mediatore di questo processo. Infatti, abbiamo dimostrato che la sua inibizione blocca la migrazione dal midollo oosseo dei monociti e delle cellule staminali tumorali del sangue, che possono essere richiamate all’interno della milza dall’osteopontina prodotta dai monociti.stessi”. “Complessivamente – conclude la Prof.ssa Rossella Manfredini – questi risultati dimostrano che l’inibizione di CD44 rappresenta un nuovo approccio terapeutico mirato che inibisce lo sviluppo di emopoiesi extramidollare nei pazienti con mielofibrosi nell’ottica di una medicina di precisione che previene la disseminazione delle cellule neoplastiche e la progressione della malattia in una forma più grave".

Rossella Manfredini

Laureata nel 1988 in Scienze Biologiche all'Università di Modena con la votazione 110/110 e summa cum laude, nel 1994 ha conseguito il Dottorato in Ematologia Sperimentale e nel 1996 la Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica. Assegnataria di Borse di studio AIRC e della Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ha svolto attività di Post doc alla Temple University di Philadelphia (USA), ottenendo nel 1998 il Brevetto USA per "Utilizzo di oligonucleotidi AS c-fes e ATRA nelle Leucemie di tipo M3". Dal 2013 è Professore Ordinario di Biologia Applicata al Dipartimento di Scienze della Vita UNIMORE. È autrice di 119 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ad alto impatto. Si occupa da più di trent’anni della biologia delle cellule staminali, normali e patologiche, con particolare riferimento ai meccanismi molecolari che stanno alla base dei processi di self-renewal, proliferazione e differenziamento. I suoi principali temi di ricerca sono: caratterizzazione molecolare e funzionale di cellule staminali emopoietiche normali e leucemiche, studio dell’eterogeneità clonale del comparto staminale in malattie mieloproliferative croniche e studio dell'esaurimento funzionale dei linfociti T citotossici nelle neoplasie mieloproliferative.

Foto, da sx Sebastiano Rontauroli, Camilla Tombari, Rossella Manfredini, Anita Neroni, Margherita Mirabile

