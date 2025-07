A Modena ore di cassa integrazione in aumento del 44,5% rispetto al 2024

MODENA - Attraverso una nota stampa, Roberta Orfello e Fernando Siena, della segreteria Cgil Modena, intervengono sul tema cassa integrazione:

"Modena, conosciuta in tutto il mondo come la terra dei motori — come canta De Gregori, "con i suoi motori fenomenali" — si sta trasformando in una terra di cassaintegrati. A partire dalla preoccupante situazione in Maserati, azienda storica del tessuto modenese, conosciuta in tutto il mondo per le sue auto di lusso e sportive, simbolo del made in Italy e della città di Modena. Dall’inizio dell’anno i lavoratori della produzione hanno lavorato solo 5 giorni rimanendo per tutto il resto del tempo in cassa integrazione. La nostra provincia purtroppo corre forte, ma dentro agli ammortizzatori sociali. Lo dimostrano gli ultimi dati dell’Osservatorio Cgil (su dati Inps) sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali in Emilia-Romagna: si passa dal primo semestre del 2024 dove si sono registrate 5.295.160 ore di cassa integrazione, al primo semestre del 2025 dove la cifra è salita a 7.665.210 ore, un aumento del 44,5%.

"Francamente, avremmo fatto volentieri a meno di correre così forte", affermano Fernando Siena e Roberta Orfello della segreteria Cgil di Modena. "Ma a farne le spese sono soprattutto lavoratrici e lavoratori, che pagano in prima persona questa crisi, perdendo salario — già eroso dall’inflazione a doppia cifra — e contratti che tardano ad essere rinnovati e trovano l’indisponibilità delle controparti alle giuste rivendicazioni su salario e diritti”.