A Riccione si abbassano le luci per la nascita delle tartarughe
RICCIONE - Grande attesa a Riccione per la schiusa delle uova di tartaruga Caretta Caretta sulla spiaggia del Marano (Riccione), il cui nido era stato scoperto da due turiste nella notte tra il 23 e 24 giugno.
Come si legge su Ansa Emilia Romagna, a partire da lunedì 18 agosto, la ditta City Green Light, gestore del servizio di illuminazione pubblica, provvederà alla sostituzione temporanea delle attuali lampade sul lungomare Goethe, nel tratto antistante le zone 132-134, con lampade a bassa intensità luminosa.
Infatti, come spiega il Comune, le luci artificiali possono disorientare le tartarughine alla nascita, spingendole nella direzione opposta al mare e compromettendo le loro possibilità di sopravvivenza.
Secondo gli esperti, i primi esemplari potrebbero iniziare ad emergere dalla sabbia nei prossimi giorni.
Il nido, di esemplare adulto stimato intorno ai vent'anni, non si era mai registrato prima sul litorale riminese.
Da settimane l'area è sottoposta a una rigida sorveglianza a cura dei volontari e degli addetti della Fondazione Cetacea in presidio permanente sotto un gazebo montato a pochi metri dal nido.
