Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
12 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - altro > Apple conferma: GPT-5 su Apple Intelligence solo con iOS 26

Apple conferma: GPT-5 su Apple Intelligence solo con iOS 26

|12 Agosto 2025 | adnkronos - altro

(Adnkronos) - OpenAI ha annunciato giovedì il lancio ufficiale di GPT-5, il nuovo modello di intelligenza artificiale che segna un ulteriore passo avanti rispetto alle versioni precedenti, ma gli utenti Apple dovranno attendere ancora per poterlo utilizzare all’interno dell’integrazione ChatGPT prevista in Apple Intelligence. Apple ha confermato che il supporto a GPT-5 sarà introdotto solo con iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26. Apple Intelligence è la piattaforma di funzioni basate sull’IA generativa che l’azienda di Cupertino ha presentato per potenziare l’esperienza d’uso dei suoi dispositivi. Tra le varie applicazioni, include la possibilità di ricorrere a ChatGPT per migliorare alcune risposte di Siri o per supportare la funzione di “Visual Intelligence”, una tecnologia in grado di riconoscere e analizzare oggetti e testi in maniera simile a quanto fa Google Lens. Attualmente, tuttavia, l’integrazione sfrutta ancora il modello GPT-4o di OpenAI, introdotto la scorsa primavera. Le prossime versioni dei sistemi operativi Apple sono attese in autunno, con un debutto globale previsto indicativamente per il mese prossimo. Al momento non è chiaro se GPT-5 sarà disponibile sin dalle prime release beta, sia per sviluppatori sia per il pubblico, o se verrà abilitato solo con il rilascio ufficiale. Nel frattempo, GPT-5 è già accessibile a tutti gli utenti ChatGPT, inclusi quelli che utilizzano il piano gratuito, estendendo così la possibilità di testare le nuove capacità del modello a un’ampia platea. OpenAI ha dichiarato che la propria piattaforma viene utilizzata da circa 700 milioni di persone ogni settimana, un dato che conferma la crescente centralità dell’IA conversazionale nel panorama tecnologico globale. L’arrivo di GPT-5 su Apple Intelligence potrebbe quindi rappresentare un ulteriore punto di svolta nell’evoluzione dell’ecosistema software di Apple, ma richiederà ancora qualche mese di attesa. [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Salute, Ori (Patto per il Nord): "La Bassa merita un ospedale all'altezza"
Politica
Salute, Ori (Patto per il Nord): "La Bassa merita un ospedale all'altezza"
"La proposta è chiara: destinare integralmente il payback versato dalle aziende biomedicali al potenziamento dell’ospedale di Mirandola"
Bondeno, su via Napoleonica limitazioni ai mezzi pesanti
Traffico e viabilità
Bondeno, su via Napoleonica limitazioni ai mezzi pesanti
Da lunedì 11 agosto è entrata in vigore una limitazione dei mezzi in transito su via Napoleonica
Modena, giallo di via Stufler: il cadavere sarebbe dello psicologo Raffaele Marangio
Cronaca nera
Modena, giallo di via Stufler: il cadavere sarebbe dello psicologo Raffaele Marangio
78 anni, psicologo in pensione, l'uomo era un professionista stimato e, benché vivesse solo, era circondato dall'affetto di amici e conoscenti
Modena, Ferragosto con Beppe Zagaglia: un viaggio nella cucina modenese
In cucina
Modena, Ferragosto con Beppe Zagaglia: un viaggio nella cucina modenese
Dopo oltre trent’anni ai Giardini Ducali, quest’anno la serata cambia sede
Bondeno, adesione del Comune al contratto di "Area Umida"
Da sapere
Bondeno, adesione del Comune al contratto di "Area Umida"
Il Comune ha per ora approvato il Documento di Intenti di questa progettazione e la relativa cartografia
Modena, ritrovato cadavere con cintura al collo in appartamento di via Stufler
Cronaca nera
Modena, ritrovato cadavere con cintura al collo in appartamento di via Stufler
Sono state avviate immeditate attività d’indagine al fine di ricostruire quanto accaduto  all’interno dell’abitazione
Cronaca
Carpi, interventi straordinari di manutenzione del patrimonio arboreo
Sempre in giornata, sono in programma alcuni interventi straordinari di manutenzione sul patrimonio arboreo comunale
Cronaca
San Martino Spino, finisce con la macchina nel canale... ma va comunque a lavorare
Un episodio davvero bizzarro, quello che si è prodotto domenica a San Martino Spino
Modena, 15enne inseguita e molestata per strada
Cronaca nera
Modena, 15enne inseguita e molestata per strada
E' successo nel pomeriggio di domenica, mentre si stava recando a incontrare le amiche
Ucman, quattro nuovi agenti per la Polizia Locale
Cronaca
Ucman, quattro nuovi agenti per la Polizia Locale
Anche i veicoli di servizio in dotazione, alcuni obsoleti, saranno nel tempo sostituiti con mezzi più efficienti e meno inquinanti
Carpi, sospetto caso di Chikungunya. Il Comune: "Avviata disinfestazione straordinaria"
Salute
Carpi, sospetto caso di Chikungunya. Il Comune: "Avviata disinfestazione straordinaria"
A partire da questa notte, come da Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo dell'arbovirosi a scopo precauzionale
Mirandola, Donnarumma: "Basta con le calunnie, la situazione zanzare è sotto controllo"
Salute
Mirandola, Donnarumma: "Basta con le calunnie, la situazione zanzare è sotto controllo"
E' una replica netta quella dell'assessore Marco Donnarumma agli attacchi scagliati dalla pagina satirica "Fico della Mirandola"
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Gallinari è campione di Porto Rico: primo titolo in carriera. Ora l'Europeo
Gallinari è campione di Porto Rico: primo titolo in carriera. Ora l'Europeo
Turismo, Meloni: "Da Schlein falsità su Italia". La replica di Elly: "Risponda a famiglie che non riescono ad andare in vacanza"
Turismo, Meloni: "Da Schlein falsità su Italia". La replica di Elly: "Risponda a famiglie che non riescono ad andare in vacanza"
Bocelli, il figlio Amos mangia un panino e ha un malore: in ospedale per sospetto botulino
Bocelli, il figlio Amos mangia un panino e ha un malore: in ospedale per sospetto botulino
Israele-Gaza, Meloni sente bin Salman: "No all'escalation, pace giusta è solo con due Stati"
Israele-Gaza, Meloni sente bin Salman: "No all'escalation, pace giusta è solo con due Stati"
Sinner lo costringe agli 'straordinari', la reazione di Vagnozzi scatena i tifosi
Sinner lo costringe agli 'straordinari', la reazione di Vagnozzi scatena i tifosi
Botulino, come riconoscerlo ed evitarlo: ecco gli alimenti più a rischio
Botulino, come riconoscerlo ed evitarlo: ecco gli alimenti più a rischio
Gaza, c'è un candidato governatore: è l'uomo d'affari Samir Halilah
Gaza, c'è un candidato governatore: è l'uomo d'affari Samir Halilah
Animatore rifiuta lavoro a Rimini, Luca Bizzarri: "Credono di cambiare il mondo con Tik Tok"
Animatore rifiuta lavoro a Rimini, Luca Bizzarri: "Credono di cambiare il mondo con Tik Tok"
Donna investita e uccisa a Milano, Salvini: "Radere al suolo il campo rom"
Donna investita e uccisa a Milano, Salvini: "Radere al suolo il campo rom"
Carlo Conti sparisce...nel tramonto, l'ironia della moglie Francesca e di Pieraccioni
Carlo Conti sparisce...nel tramonto, l'ironia della moglie Francesca e di Pieraccioni
Federica Pellegrini, la figlia Matilde impara a nuotare: "Una pinnata alla volta"
Federica Pellegrini, la figlia Matilde impara a nuotare: "Una pinnata alla volta"
Sinner, ora gli ottavi di Cincinnati: data e prossimo avversario
Sinner, ora gli ottavi di Cincinnati: data e prossimo avversario
Incendio sul Vesuvio, prefetto di Napoli: "Situazione migliora ma ancora al lavoro"
Incendio sul Vesuvio, prefetto di Napoli: "Situazione migliora ma ancora al lavoro"
Medicina, Unicamillus prima tra università private per posti disponibili nel 2025/26
Medicina, Unicamillus prima tra università private per posti disponibili nel 2025/26
Supercoppa europea, si gioca a Udine nel 'gioiello' di Marco Casamonti
Supercoppa europea, si gioca a Udine nel 'gioiello' di Marco Casamonti
Governo, Meloni: "Quarto più longevo, motivo in più per lavorare con serietà e determinazione"
Governo, Meloni: "Quarto più longevo, motivo in più per lavorare con serietà e determinazione"
Garlasco, pm: "Identificato Dna maschile su garza, contaminato da altra autopsia"
Garlasco, pm: "Identificato Dna maschile su garza, contaminato da altra autopsia"
Taylor Swift tornerà con un nuovo album: l'annuncio nel podcast del fidanzato
Taylor Swift tornerà con un nuovo album: l'annuncio nel podcast del fidanzato
Vacanze, ad agosto +13% di arrivi turistici in Italia: montagna al top
Vacanze, ad agosto +13% di arrivi turistici in Italia: montagna al top
Dalla Corsica a Monaco a nuoto, l'impresa dell'uomo-pesce
Dalla Corsica a Monaco a nuoto, l'impresa dell'uomo-pesce

Rubriche

Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Glocal
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
ITINERARI CURIOSI | Tresigallo, il paese dei sogni
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Botulino, salgono a 14 i casi di intossicazione alimentare a Cosenza. Indagati anche due medici
Botulino, salgono a 14 i casi di intossicazione alimentare a Cosenza. Indagati anche due medici
Vaccini, quasi 6mila firme per revocare dal Nitag Paolo Bellavite e Eugenio Serravalle
Vaccini, quasi 6mila firme per revocare dal Nitag Paolo Bellavite e Eugenio Serravalle
Botulino e conserve 'killer', medico-nutrizionista: "Dietro tradizione pericolo silenzioso"
Botulino e conserve 'killer', medico-nutrizionista: "Dietro tradizione pericolo silenzioso"
Botulino, l'esperta: "Più rischi con il caldo ma si possono prevenire"
Botulino, l'esperta: "Più rischi con il caldo ma si possono prevenire"
Il caldo stringe la morsa sull'Italia, oggi 6 città bollino arancione e 13 in allerta gialla
Il caldo stringe la morsa sull'Italia, oggi 6 città bollino arancione e 13 in allerta gialla
Botulino, come funziona l'antidoto: dove si trova
Botulino, come funziona l'antidoto: dove si trova
Estate, il pranzo al sacco dei bimbi contro il caro spiaggia, 'km 0, sano e low cost'
Estate, il pranzo al sacco dei bimbi contro il caro spiaggia, 'km 0, sano e low cost'
Medicina, esercizio fisico riduce mortalità per diabete, nuovo studio lo conferma
Medicina, esercizio fisico riduce mortalità per diabete, nuovo studio lo conferma
Salute, a Ovindoli la Longevity Run Summer '25, 2 giorni tra check-up, sport e natura
Salute, a Ovindoli la Longevity Run Summer '25, 2 giorni tra check-up, sport e natura
Botulismo, in Italia 452 casi e 14 morti tra 2001-2020
Botulismo, in Italia 452 casi e 14 morti tra 2001-2020
Caldo, l'immunologo Minelli: "Su ondate rischi con effetto 'booster' da particolato"
Caldo, l'immunologo Minelli: "Su ondate rischi con effetto 'booster' da particolato"
Bassetti, 'non si può morire di botulino, troppa superficialità in preparazione alimenti'
Bassetti, 'non si può morire di botulino, troppa superficialità in preparazione alimenti'

Sul Panaro on air

    • WatchSospette iregolarità nella gestione del Comune di San Prospero, l'opposizione vuole vederci chiaro
    • WatchScandalo Amo contanti e bancomat, Forza Italia porta il caso in Procura
    • WatchCentro antiviolenza a Medolla - Cos'è, come funziona e che aiuto ti può dare

    • ATTUALITÀ

    Italia e SpaceX: esperimenti ASI a bordo delle missioni Starship per Marte
    Italia e SpaceX: esperimenti ASI a bordo delle missioni Starship per Marte
    Take-Two, ricavi da record con il dominio incontrastato di GTA e Red Dead Redemption
    Take-Two, ricavi da record con il dominio incontrastato di GTA e Red Dead Redemption
    Mare, il bilancio di Goletta Verde: un punto inquinato ogni 80 km
    Mare, il bilancio di Goletta Verde: un punto inquinato ogni 80 km
    Amazon e SpaceX insieme per Kuiper
    Amazon e SpaceX insieme per Kuiper
    Einstein Telescope in Sardegna: INGV per la candidatura di Sos Enattos
    Einstein Telescope in Sardegna: INGV per la candidatura di Sos Enattos
    Apple conferma: GPT-5 su Apple Intelligence solo con iOS 26
    Apple conferma: GPT-5 su Apple Intelligence solo con iOS 26
    Metal Gear Solid Delta uscirà senza una modalità online
    Metal Gear Solid Delta uscirà senza una modalità online
    Per aziende imperativo adottare visione strategica e di lungo periodo andando oltre le scelte tattiche
    Per aziende imperativo adottare visione strategica e di lungo periodo andando oltre le scelte tattiche
    Tributaristi a presidente Meloni e ministri Bernini e Nordio: "Salvaguardare il settore"
    Tributaristi a presidente Meloni e ministri Bernini e Nordio: "Salvaguardare il settore"
    Xiaomi torna protagonista: la strategia che ha riconquistato il mercato italiano degli smartphone
    Xiaomi torna protagonista: la strategia che ha riconquistato il mercato italiano degli smartphone
    Botulino, Grillo (Turismo Verde-Cia): "Aceto e misura ph, ecco come conservare gli alimenti in sicurezza"
    Botulino, Grillo (Turismo Verde-Cia): "Aceto e misura ph, ecco come conservare gli alimenti in sicurezza"
    Campionati Mondiali Pokémon 2025, tutto pronto per lo show di Anaheim
    Campionati Mondiali Pokémon 2025, tutto pronto per lo show di Anaheim

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.
    A Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
    La storia
    A Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
    La contessa a Novi trovò pace nel periodo turbolento del Risorgimento, e finì anche in carcere per aver cucito delle coccarde con il Tricolore italiano, all'epoca vietato. 

    chiudi