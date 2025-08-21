ASUS ROG svela il futuro del gaming a Gamescom con una pioggia di annunci
(Adnkronos) - In occasione della Gamescom 2025, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha aperto le porte del suo evento " Unlock the ROG Lab ", trasformando Colonia nel cuore pulsante dell'innovazione tecnologica. Al centro della scena, la celebrazione del trentesimo anniversario delle schede grafiche ASUS, segnata dal lancio di una ROG Matrix GeForce RTX 5090 in edizione limitata, simbolo di un'eredità di avanguardia e prestazioni da record. L'evento ha visto la partecipazione di NVIDIA, partner di lunga data di ASUS, a testimonianza di una collaborazione che ha plasmato l'industria del gaming su PC. "ASUS è stato uno dei nostri primi partner, aiutandoci a costruire l'industria delle schede grafiche per PC e del gaming negli ultimi 30 anni", ha affermato Jeff Fisher, Senior Vice President di NVIDIA. "In ogni fase del percorso, hanno esteso i confini di ciò che è possibile nella tecnologia delle schede grafiche ed il loro ultimo modello ROG Matrix continua questa tradizione". "ASUS si impegna ad offrire esperienze di gioco eccezionali a tutti i nostri utenti", ha aggiunto Jackie Hsu, Senior Vice President di ASUS. "Siamo entusiasti di avere una partnership così solida con NVIDIA, che ci consente di portare prodotti ancora più incredibili ai nostri utenti. La ROG Matrix GeForce RTX 5090 è un'altra testimonianza infusa di un'eredità e pronta per prestazioni da record". ROG Matrix GeForce RTX 5090: L'apice di 30 anni di innovazione La nuova ROG Matrix GeForce RTX 5090 incarna il meglio della tecnologia ASUS. Basata sull'architettura NVIDIA Blackwell, la scheda è progettata per offrire innovazioni e prestazioni senza precedenti. Il suo design è ottimizzato per l'overclocking estremo, con un'architettura a quattro ventole, una camera di vapore proprietaria e un dissipatore di calore fresato. L'utilizzo di un composto termico in metallo liquido garantisce un raffreddamento della GPU ancora più efficiente, permettendo boost clock più elevati e una stabilità superiore. Per gli appassionati di PC, la scheda può essere alimentata fino a 800 watt in combinazione con uno slot GC-HPWR di una scheda madre ASUS che supporta la tecnologia BTF. Monitor OLED di nuova generazione: la rivoluzione visiva di ROG In qualità di leader globale nel settore dei monitor gaming OLED, ROG continua a spingere i confini della tecnologia visiva con i suoi nuovi modelli Tandem OLED. Questa tecnologia di nuova generazione offre una luminosità di picco superiore del 15%, una gamma cromatica più ampia del 25% e una durata del pannello maggiore del 60% rispetto ai precedenti WOLED. Tra le novità, spiccano il ROG Swift OLED PG27AQWP-W da 26,5 pollici, che vanta una frequenza di aggiornamento nativa di 540 Hz e una modalità duale che raggiunge i 720 Hz in risoluzione HD. Il monitor è inoltre dotato di un Neo proximity sensor che protegge il pannello dal burn-in. Il ROG Strix OLED XG27AQWMG, invece, offre una frequenza di aggiornamento di 280 Hz, mentre il ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2 bilancia prestazioni e chiarezza visiva con una frequenza di 240 Hz. Tutti i modelli includono il rivestimento proprietario TrueBlack Glossy, che garantisce neri profondi e immagini super nitide. Oltre il PC: Le Nuove Soluzioni ROG per il Gaming L'evento ha mostrato l'impegno di ROG nell'espandere il suo ecosistema anche al di là dei componenti principali. La ROG XG Station 3 è una soluzione plug-and-play che trasforma qualsiasi laptop compatibile con Thunderbolt 5 in una potente postazione da gaming o rendering, grazie alla banda ultra-larga di 80 Gbps. Infine ROG e Hatsune Miku, un binomio vincente che si rinnova. La pop star virtuale è di nuovo protagonista di una linea completa di componenti da gaming, frutto della collaborazione con ROG. La collezione fonde l'estetica fantascientifica di ROG con i colori iconici di Miku, il blu-verde e il rosa. L'obiettivo è offrire prestazioni superiori, qualità premium e funzionalità avanzate per il gioco competitivo e le attività quotidiane. Dalla scheda madre al monitor, passando per case, alimentatore e dissipatore, ogni prodotto è pensato per consentire ai giocatori di creare una postazione unica e personalizzata, che riflette in pieno l'inconfondibile stile di Hatsune Miku. [email protected] (Web Info)
- Lavori al Fosso Grosso terminati una settimana prima, riapre la strada provinciale 28
- Venerdì 22 agosto Sigfrido Ranucci alla Festa dell’unità provinciale di Modena
- Dal 28 agosto al 1° settembre torna il Medolla Beer Festival
- San Felice, manutenzione delle infrastrutture dell'atletica leggera allo stadio "Bergamini"
- Soliera, perseguita e aggredisce ex moglie e familiari: arresti domiciliari per un 49enne
- Modena, l’Ausl mette in vendita l’ex sede Sert in centro storico
- Temporali, nuova allerta meteo anche per il territorio della Bassa modenese
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
CronacaScomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
Ultime notiziePulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
La storiaFrancesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
CuriositàEcco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
Il ricordoRitrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
CuriositàOperazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
CuriositàEmilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
La storiaPer evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
PuntoE' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
PuntoMezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
La storiaDa San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
CuriositàLa più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.