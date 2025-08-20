Bastiglia, doppio appuntamento con la natura e l’ambiente

BASTIGLIA - Il Comune di Bastiglia, in collaborazione con il CEAS Associato di Nonantola, propone due appuntamenti dedicati alla cittadinanza con l’obiettivo di promuovere la cura dell’ambiente e la valorizzazione del territorio attraverso attività all’aria aperta. Si tratta di iniziative pensate per coinvolgere persone di tutte le età, favorendo la partecipazione attiva e la consapevolezza ecologica, in un contesto di socialità, movimento e scoperta. L’intento è quello di stimolare comportamenti sostenibili e rafforzare il legame tra comunità e natura, offrendo occasioni concrete per riflettere sul nostro impatto quotidiano e sulle possibilità di miglioramento.

Martedì 26 agosto, è in programma un’iniziativa ambientale dedicata alla pratica del plogging, un’attività nata in Svezia che unisce il movimento fisico all’impegno per la tutela dell’ambiente. I partecipanti si ritroveranno alle 9:30 presso il Parco delle Meraviglie, dove verranno distribuiti sacchi, guanti e pinze per la raccolta dei rifiuti. Dopo la suddivisione in gruppi, si procederà con la camminata o corsa ecologica attraverso il territorio comunale, con l’obiettivo di raccogliere i rifiuti abbandonati. L’arrivo è previsto alle 11:30 presso il Centro del Riuso di Bastiglia, dove si svolgerà una breve visita e un’analisi dei materiali raccolti. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, rappresenta un’occasione concreta per prendersi cura del proprio territorio, coniugando attività fisica e sensibilizzazione ambientale.

Lunedì 1 settembre, sempre a cura del CEAS Associato di Nonantola, si terrà dalle 10 alle 12 l’evento “Giovani esploratori” presso il Santuario di San Clemente. Si tratta di un laboratorio gratuito rivolto ai più giovani, finalizzato alla scoperta dei segreti della natura attraverso l’osservazione, la creatività e la manualità. Durante l’attività, i partecipanti realizzeranno piccoli strumenti con materiali di recupero, utili per avvicinarsi al mondo naturale in modo consapevole e rispettoso. L’iniziativa intende promuovere in bambini e ragazzi un atteggiamento curioso e attento verso l’ambiente, valorizzando il contatto con la natura e stimolando comportamenti sostenibili.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del CEAS all’indirizzo segreteria.ceasnonantola@ lalumaca.org oppure al numero 335 1282557.

LEGGI ANCHE: