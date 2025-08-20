Bastiglia, doppio appuntamento con la natura e l’ambiente
BASTIGLIA - Il Comune di Bastiglia, in collaborazione con il CEAS Associato di Nonantola, propone due appuntamenti dedicati alla cittadinanza con l’obiettivo di promuovere la cura dell’ambiente e la valorizzazione del territorio attraverso attività all’aria aperta. Si tratta di iniziative pensate per coinvolgere persone di tutte le età, favorendo la partecipazione attiva e la consapevolezza ecologica, in un contesto di socialità, movimento e scoperta. L’intento è quello di stimolare comportamenti sostenibili e rafforzare il legame tra comunità e natura, offrendo occasioni concrete per riflettere sul nostro impatto quotidiano e sulle possibilità di miglioramento.
