Calcio, Terza Categoria: ecco i gironi delle formazioni della Bassa modenese
E' stata resa nota nei giorni scorsi la composizione dei gironi di Terza Categoria. Di seguito i raggruppamenti all'interno dei quali sono state inserite formazioni della Bassa modenese:
Terza, Categoria, Girone B (Modena): Borghetto Sant'Anna, Baracca Beach, Castelfranco Calcio, Ganaceto, Fides Panzano, Gaggio, Polisportiva Cognentese, Polisportiva Forese Nord, Polisportiva Manzolino, Polisportiva Union 81, Polivalente San Damaso, Real Montale, Sanfa Calcio, Terre di Castelnuovo U23, Union SG Sozzigalli, 4 Ville.
Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia): Cadelbosco, Cortilese, Fogliano, Fosdondo, Gualtierese, Il Quadrifoglio, Invicta Gavasseto, Montecchio U21, Polisportiva Aics Guastalla, Polisportiva Roveretana, Salvaterra, Santos 1948, Vallalta.
